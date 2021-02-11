各地靚牛雲集 每晚3款神秘登場 $499廚師發辦 炭燒最「牛氣」

分量十足：大廚每晚從9款來自世界各地的牛肉中，挑選3款切片供客人燒烤，每人每款肉獲配70g。（圖左起：澳洲M9和牛下肩胛眼肉、韓國橫城1++西冷、美國SRF和牛肩）（黃志東攝）

日式粟米湯：絕不是罐頭湯！大廚特地加入米水、白米和腐竹來熬，不用麵糊和奶油，入口亦夠香滑，嘗到粟米獨有的清甜。（黃志東攝）

韓式封門牛泡菜沙律:用上港人大愛的封門柳炮製，炭燒至七成熟，切片拌以韓式燒肉汁。封門柳特點是脂肪少，纖維幼細，入口滑溜，肉香滿滿。（黃志東攝）

生牛肉他他：將澳洲牛翼板肉剁碎，客人可根據自己口味，混和蛋黃、酸瓜粒、芝麻和小青葱同吃，肉味濃郁，口感帶酸脆，很是開胃。（黃志東攝）

這是今次廚師發辦的重頭主菜，每枱備有一個備長炭爐，大廚每晚精選3款不同產地的牛肉，客人自己動手燒烤，生熟隨意，最適合和好朋友邊傾邊燒。（黃志東攝）

【明報專訊】香港的老饕從來都有口福，新鮮食材日日由世界各地空運而來。單以牛肉為例，除了見慣見熟的日本和牛、韓牛、澳洲和牛、美國安格斯……就連英國牛、西班牙牛都吃得到，且價錢合理。比如最近就有酒店推出牛の廚師發辦，每晚由大廚精選3款不同產地的牛肉來炭燒，加上他他和沙律，牛氣冲天的一餐才約500元；銅鑼灣另有日式燒肉店，推出500多元任食來自兩個產地、共10多個部位的靚牛。牛魔王怎可不立即準備訂位。

銅鑼灣利景酒店地庫的利物浦主題酒吧去年底結業後，經過半年裝修，數月前終於重開。餐廳「陳家廚房」由裝修至食物都是中西合璧的fusion創意，大廚也破格推出全新5道菜「牛の廚師發辦」餐單。西菜都有廚師發辦？無錯，每晚大廚精選3款不同產地、部位的牛肉登場；今晚的選擇可能油花較重，明晚的可能肉味偏濃，不到上枱前一刻，仍是充滿神秘感。

翼板他他油脂均勻 封門柳沙律富肉香

原價每位$699（網上訂座價$499）的牛魔王大餐，食物非常豐富。先吃個「牛翼板他他」熱熱身，平時的他他多以鮮嫩的牛柳炮製，今次卻用上澳洲和牛翼板，貪其油脂均勻更甘香。吃時拌以蛋黃、芝麻、小青葱和酸瓜粒，滑中又帶爽脆，口感很有層次。

再來就是沙律，用上封門柳，是緊貼橫膈膜的肌肉，與內臟接近，脂肪少，質地鬆軟。簡單煎香，輔以辛奇（韓式泡菜）、沙律菜及燒肉汁，清新之餘又食到特濃肉香，配搭美妙。

白米腐竹熬粟米湯 天然香甜

吃西餐當然少不了餐湯，大廚每晚從3款湯中隨機選出1款：西式竹笙雞湯、日式蜆肉魚湯及粟米湯。別以為是罐頭湯貨色，每款都以熬足2、3小時的湯底為基調，絕不馬虎。以粟米湯為例，不加麵粉、忌廉，大廚以米水、白米和腐竹熬煮湯底，濃郁又細味到米香，最後才加入新鮮粟米，醇和又有天然香甜。

澳牛有嚼勁 美國SRF味濃 韓牛軟嫩

終於等到主菜重頭戲，侍應送來一個小小炭爐及3款牛肉，包括：澳洲M9和牛下肩胛眼肉、美國SRF和牛肩及韓國橫城1++級韓牛。M9級的澳洲和牛是頂級貨，加上牛肩又是牛隻最常活動的部位，油花分佈均勻，有嚼勁；至於美國SRF牛，是日本和牛與美國安格斯黑牛繁殖的品種，肉味最濃；西冷韓牛則紋理細緻，肉質軟嫩。每人每款有近70克，分量十足。放上備長炭爐上一烤，瞬間傳來肉香，一轉色就可以反轉，每邊烤大約廿來秒，就可以配不同口味的海鹽或岩鹽來吃，原汁原味。除了上述3款，大廚透露還有日本鹿兒島和山形A5和牛西冷、英國Native Breeds去骨牛小排，以及較罕有的比利時乾式熟成西冷等。光吃牛肉可能有點膩，餐廳安排任食薯條，還細心地自家製作了6款醬汁：酸酸的煙熏番茄醬最開胃，香香辣辣的川辣蛋黃醬濃厚冶味，任配任搭，口味多變。最後以一小球清香的青檸雪葩作結，油膩感盡消。

● 陳家廚房 牛の廚師發辦

供應日期：即日至10月31日

地址：灣仔道209至219號地庫1樓

價錢：原價$699/位，網上訂座價$499/位

訂位網址：bit.ly/3kH9cIY

查詢：2833 5566

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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