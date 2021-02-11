$248起燒肉放題 A4和牛餵飽「餓鬼」

為配合日本鬼怪主題，餐廳裝修以暗黑為主，牆上及掛簾都有不同的日式妖怪畫，很有氣氛。（黃志東攝）

店中所用的和牛都是鹿兒島A4級，百鬼夜行套餐可歎胸腹肉（左起）、上小排肉及前胸肉，全部紅白分明，一放上烤爐已吱吱作響，肉香四射。（黃志東攝）

抵食之選：最便宜的$248套餐，已可歎到6款部位的美國牛，包括：（右後順時針起）牛翼板、牛肩胛肉眼、牛板腱、封門柳、牛小排及牛胸腹。（黃志東攝）

【明報專訊】如自問是大胃的牛魔王，不妨試試銅鑼灣「燒鬼」。這間開業1年的樓上日式燒烤放題店，最特別是以東瀛妖怪為主題，裝修以黑色為主，卡座布簾和牆上都滿是浮世繪妖怪的圖畫，暗黑又有趣。全店只做放題，共有3款套餐價錢，最便宜每位$248（星期五六日另加$20）有交易，但只吃到6款美國牛。想盡興，最貴的「百鬼夜行套餐」就適合不過，每位$528（星期五六日另加$20），2小時任食6款鹿兒島A4和牛及9款美國牛。A4級和牛紅白分明，切成一口大小，厚薄適中，吃起來不失咬口。當中肉質結實又帶油筋的牛胸腹肉，油脂豐盈，一定要試！而質地柔軟的前胸肉，肉香和油香並重，啖啖令人回味。和牛矜貴，不過油分略重，不能多吃。反而美國牛肉以肉味取勝，亦有不少捧場客。這裏供應9個部位，可自選醬油、仙台味噌、黑椒和鹽味醃汁，吃起來絕不單調。當中最推介黑椒牛舌條，外面焦香，中間柔軟，愈咬愈香，加上辛口的黑椒汁更是冶味。還有牛板腱、牛肩胛、牛小排等，大滿足﹗

刺身廣島蠔任點 加$148歎清酒放題

大廚亦準備了幾款以和牛做的招牌菜：軟腍入味的和牛煮大根，讓你清清味蕾的黑松露和牛沙律配日本溫泉蛋，還有自家打的吉列魔鬼牛丸。愛吃生牛肉的可試試和牛三味壽司，以黑松露醬、柚子醬油和柚子胡椒為點綴，每件都鮮紅帶光澤，一啖入口，和牛獨有的油香在嘴巴慢慢化開，配合微酸的壽司醋飯，帶溫柔的香甜。

除了牛肉、鹿兒島薩摩赤雞、日本黑豚、廣島蠔，還有刺身、壽司等多款食物都是任點任食，每位另加$148還可以任飲3款清酒，有酒有肉，加上好朋友，又一個良夜﹗

● 燒鬼

地址：銅鑼灣駱克道459至461號 The L. Square 9樓

查詢：2856 0226

註：$248牛鬼套餐可任點40款食物；$348牛海姬套餐可享2款和牛招牌菜及任點60款食物；$528百鬼夜行套餐可享6款招牌菜及任點80款食物

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