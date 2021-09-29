名廚設計創意菜式 香檳配洋葱美饌 百變滋味

黃詩詩@詩詩酒樂園——法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com（受訪者提供）

洋葱撻——Uwe大廚將平實的洋葱變身成烤焗至微焦的洋葱撻，加上新鮮即刨的黑松露及芝士，香氣四溢。（黃詩詩攝）

味覺體驗——香港唯一Krug香檳廚師大使代表Uwe Opocensky（右四，短袖衫者）聯同6位本地星級名廚，Guillaume Galliot（左一）、Robin Zavou（左二）、Franckelie Laloum（前，坐下者）、Vicky Cheng（右一）、Agustin Balbi（右二）和Ricardo Chaneton（右三），各自將洋葱的可能性發揮到淋漓盡致，配以香檳昇華味覺體驗。（Krug提供）

【明報專訊】說到香檳與美食的配搭，大家很自然想到配生蠔或魚子醬等前菜，但其實香檳與美饌的配搭可以千變萬化。法國著名香檳酒莊Krug自2015年起每年也會挑選一款食材，邀請世界各地的著名大廚以這食材設計菜式配Krug香檳，而今年的題材是Krug×Onion，香港邀請了7位星級大廚以洋葱創作不同菜式配Krug香檳，透過此系列和一眾大廚及香檳愛好者分享對香檳的熱誠。另外早前亦試了另一著名香檳Perrier-Jouët的期間限定香檳配對晚宴，嘗了多款香檳配印度菜，十分有創意，在此與大家分享一下。

香檳配單一食材 發揮無限創意

美酒佳餚絕對是一個美妙的配搭，法國著名香檳酒莊Krug自2015年起，每年都會挑選一種指定食材，邀請不同國家的Krug廚師大使從品牌香檳尋找靈感，發揮無限的想像力，為指定食材披上新衣配香檳。從2015年的薯仔開始，到2016年雞蛋、2017年蘑菇、2018年魚類、2019年辣椒，來到2021年的洋葱。香檳酒莊的第一任莊主Joseph Krug釀製香檳的方法，是無微不至地照顧每種原材料，有如大廚無微不至地以單一食材發揮創意和靈感，炮製多道惹人垂涎的單一食材菜式。今年的食材主題是洋葱，配搭香檳酒莊的兩大佳釀Krug Grande Cuvée或Krug Rosé香檳。香檳酒莊請來東京、芝加哥、孟買、倫敦等地的11位品牌香檳廚師大使接受挑戰，就洋葱發揮創意和想像力，配上香檳，提升整個美酒佳餚體驗。

本地大使偕6星級名廚 洋葱提升味覺

香港的唯一香檳廚師大使代表，是來自港島香格里拉酒店Petrus餐廳的行政總廚Uwe Opocensky，聯同另外6位本地星級名廚，包括Robin Zavou（香港文華東方酒店The Krug Room）、Guillaume Galliot（香港四季酒店Caprice）、Vicky Cheng（VEA） 、Agustin Balbi（andō）、Ricardo Chaneton（MONO）和Franckelie Laloum（LOUISE），各自以洋葱這基本食材，變出湯、醬汁、燉肉，甚至用來烤焗，將洋葱的可能性發揮到淋漓盡致，配以香檳昇華味覺體驗。

試了Uwe Opocensky設計的Krug×Onion菜式「洋葱撻」配Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳。香檳主要以2013年基酒為主，以11個不同年份及146款基酒混合而成，包括40%的舊年份基酒，而最舊年份的基酒可追溯至2000年，令酒體更圓潤及複雜。以43% Pinot Noir、35% Chardonnay及22% Pinot Meunier釀造，陳釀最少7年，顏色帶淺金黃色，香氣四溢，帶白花、蜜糖、乾果、杏仁、熟白桃、薑餅、柑橘、礦物及糖漬檸檬等味道，活潑而具層次。

Uwe大廚將平實的洋葱變身成香氣四溢的洋葱撻跟洋葱湯，洋葱撻烤焗至微焦，並即場在我們的碟上加上新鮮即刨的黑松露及芝士，香氣進一步散發，配上Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳提升香檳蜜糖及熟桃香氣，齒頰留香。洋葱撻單點菜式配一杯Krug Grande Cuvée香檳（$698）。

另外亦試了香港四季酒店三星米芝蓮餐廳Caprice主廚Guillaume Galliot設計的「洋葱牛油麵包配龍蒿奶油醬」，設計相當特別，大廚在香脆牛油麵包內釀了玫瑰紅洋葱和鵝肝，看見剛出爐的香脆牛油麵包升上微微輕煙，即場切開一分為二，賣相非常精緻，再加上龍蒿奶油醬，味道相當濃郁，帶牛油香氣又帶洋葱清甜，配上Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳， 帶出更多果香、烤烘及牛油麵包香氣。此菜式屬於嘗味餐單（$2280）內的其中一道菜。

其他Krug與洋葱的配搭，包括The Krug Room行政主廚Robin Zavou的菜式——Roscoff洋葱蓉、黑洋葱粉、黑松露、雞湯；VEA行政總廚Vicky Cheng設計的法式洋葱湯和烤芝士；andō主廚創辦人Agustin Balbi設計的菜式Tardes En San Telmo紫洋葱清湯、杏仁忌廉、紅蝦；MONO大廚兼老闆Ricardo Chaneton的菜式——Roscoff 洋葱、巴黎蘑菇、黑芝麻；以及LOUISE行政總廚Franckelie Laloum的菜式——煙熏松露釀Cévennes洋葱、24個月comté芝士汁，分別配上Krug Grande Cuvée或Krug Rosé香檳，供應期至10月底（除了The Krug Room至9月底），有興趣可試試。

香檳配印度菜 另類驚喜

向來美酒佳餚均講求協調，那香檳配印度菜夾嗎？坦白講印度菜偏濃味，香檳未必跟其菜式配搭得來。早前於HAUS餐廳，試了法國著名香檳酒莊Perrier-Jouët，跟有「The Bombay East Indian Girl」之稱的印度籍女主廚Samaira Kavatkar合作的6道菜配4款Perrier-Jouët香檳體驗，東印度菜式跟香檳的配搭非常特別。頭盤Prawn Bhel配Perrier-Jouët Blanc de Blanc香檳，是印度小吃的變奏，鮮蝦與蔬果切成小粒並加入香料，酸酸甜甜的頭盤清新醒胃，配白中白香檳好夾，帶出更多白花、白桃和清新味道。

另一道菜式Heirloom Tomato Burrata配Perrier-Jouët Blason Rose NV香檳也相當合拍，番茄水牛芝士帶出香檳更多紅莓香，香檳亦提升了芝士的奶油香氣，互相輝映。下次大家吃印度菜時，不妨也試下配香檳，可能會帶來另類驚喜。Cheers！

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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