Quicknote：維港歎威士忌小食套餐

【明報專訊】從前大家提起威士忌，感覺都是飯後或睡前才會喝的酒，但跟紅白酒和香檳一樣，威士忌也可以很豐富多變，作為food pairing的酒品。Michter's最近推出2021年限量版的單一酒桶系列產品US*1 Barrel Strength Rye威士忌，並跟位於香港藝術館1樓的Hue餐廳合作，即日至10月29日推出限定精緻小食配搭Michter's威士忌套餐。

套餐包括創意鹹點及特色甜點，配合餐廳獨有的維港醉人景色，享受高質且精緻的美食。

鹹點方面，分別有煙熏鯖魚炸麵糰配香蒜蛋黃醬及橄欖、炸雞配魚子沙律醬及三文魚子、焦化牛油馬鈴薯千層配羊腩肉及芥蘭，以及威士忌酒漬烤法式火腿芝士三文治。精緻甜點則包括雲呢拿無花果餡餅配朱古力及松露橄欖油、杏脯肉桂炸冬甩、海鹽焦糖核桃蛋白脆餅。

4款配對酒品包括US*1 Barrel Strength Rye Whiskey原桶風味裸麥威士忌，以不加冰的方式讓客人享原酒，帶豐盈櫻桃與忌廉軟糖芬芳。另一款同樣以無添加形式品嘗的威士忌為US*1 Original Sour Mash Whiskey，釀酒過程有如製作酸種麵包，先把前一批釀製的威士忌麥芽酸醪留下一小部分，作為下一批釀製威士忌之酸種，增加豐富口感與味道層次。另外兩款為雞尾酒，包括以US*1 Single Barrel Rye Whiskey威士忌、橙酒、檸檬汁與Maraschino櫻桃酒製成的Rye Crusta和以US*1 Bourbon Whiskey威士忌為基調，加入冷泡咖啡苦酒、黃糖與橙皮點綴的Cold Drip Old Fashioned。小食套餐逢周四、五推晚上8:30供應，一系列精緻小食配4款Michter's威士忌和雞尾酒，每位$550另加一服務費，供應期至10月29日。

查詢：3500 5888

網址：www.huedining.com.hk

整理：張曉冬