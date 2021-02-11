蘭桂坊$598靚扒放題 刁鑽側膜橫肌香嫩

麵包蟹肉海膽——北海道海膽及魚子醬下是酸忌廉和麵包蟹膏蟹肉，吃時混和，蟹肉爽甜、魚子鹹鮮、海膽濃厚，人間美味。（$298）（黃志東攝）

生牛肉他他——澳洲安格斯牛柳以人手切碎，再以大廚秘方醃6至8小時，脂肪少而且無筋，鬆軟富肉味。（Let's Meat套餐2選1）（黃志東攝）

Let's Meat套餐——前菜、餐湯、主菜及甜品，最特別是主菜的4款豬扒、羊架、澳洲安格斯西冷、側膜橫肌牛扒，還有燉牛面頰意大利寬扁麵均可無限量追加，食肉獸要回本，絕無難度。（$598／位）（黃志東攝）

蟶子二食——將本地蟶子分別做成凍盤（上）和熱湯（下），最肥美的蟶子肉調味後與青蘋果粒、紫菜、麵包粒、牛油果、山葵慕絲及mascarpone芝士一同放在蟶子殼上，材料多樣，口感豐富；至於蟶子的頭尾就煮成清湯，加點羅勒油，鮮甜又帶幽香。（$238）（黃志東攝）

【明報專訊】香港人特別愛放題任食，喜歡那種食得無拘無束的感覺。如果自問是食肉獸，「食力」強勁，不妨試試中環蘭桂坊Porterhouse的Let's Meat。餐如其名，就是一次過食盡豬牛羊幾款靚扒，滿足「肉望」。

此餐只於周日、一及二晚上供應，設4道菜，包括餐湯、前菜、主菜及甜品。餐湯、前菜每位各1份，餐湯可於龍蝦湯、洋葱湯中2選1，至於前菜兩款都是他他，記者覺得三文魚他他口感較豐富，因為加入了洋葱、酸豆，且有檸檬汁和胡椒調味，香辣微辛，很開胃。另一款生牛肉他他則是新鮮澳洲安格斯牛柳，人手切碎，仍保持纖維咬口，吃到滑滑的蛋黃，上面綴以魚子醬，感覺名貴。

終於到了主菜時間！侍應率先送上靚扒拼盤：加拿大豬扒、新西蘭羊架、澳洲安格斯側膜橫肌牛扒及澳洲安格斯西冷，全部整齊排在木盤上，食指大動。要知道平日來Porterhouse食件扒，兩三百元是基本，現在每位$598就可以無限追加，的確很吸引。加拿大豬扒屬厚切，顏色粉嫩，口感爽且肉汁豐富；採訪當日的羊架選用新西蘭高山放養種，肉質較結實，肉味羶香。至於兩款澳洲安格斯牛，火候都掌握得恰到好處。西冷帶脂肪，入口甘香，肉味濃；而較少吃到的側膜橫肌是來自牛腹中間部位，特別香嫩，肉香滿滿。若想吃點澱粉質？有！燉牛面頰意大利寬扁麵，同樣可以隨意追加，大廚以細火煮香番茄、洋葱，之後加入經慢煮過的牛面頰肉，基本上每條寬扁麵都沾上牛肉碎，非常香濃。

蟶子二食 一冷一熱夠甜美

Porterhouse給人的印象都是肉扒專門店，但近來加入不少海鮮菜式，由冷盤、沙律、湯，到意粉、主菜，都有大量海鮮元素，當中不乏大廚的全新構思。好似蟶子二食，以本地蟶子做出一冷一熱兩款美食，冷盤加入蘋果粒、紫菜、麵包粒、牛油果、山葵慕絲及mascarpone芝士，蟶子爽脆甜美；至於熱盤就是加了羅勒香油的蟶子湯，鮮味突出。另外，每晚選來不同時令魚，如鱸魚、油甘魚……可鹽焗可香烤，都是可持續發展類別的手釣魚鮮，啖啖鮮味。

■Porterhouse

地址：中環蘭桂坊德己立街30至36號加州大廈7樓

查詢：2522 6366

註：Let's Meat晚餐只限周日、一、二供應，收費$598／位，至少兩位，另設加一

文：胡慧敏

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