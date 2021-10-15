慢煮乳豬tapas 皮脆如薯片

特色雞尾酒：餐廳供應多款雞尾酒，以蜂蜜、宇治綠茶及檸汁調成的Green Bee，茶香清新；除了氣酒Sangria，亦有依據客人口味調製的龍舌蘭Sangria或清酒Sangria。（Green Bee，左，$108、Cava Sangria，右，$88）（林靄怡攝）

慢煮八爪魚腳：來自西班牙的八爪魚腳經慢煮後，再𠝹花並浸到香料水內入味，怪不得軟熟香腍，伴以蒜蓉蛋黃醬及紅黃波椒洋葱汁，肉質嫩滑誘人。（$158）（林靄怡攝）

香辣蒜油大蝦：有別於平時吃慣的蒜油蝦，改用有頭的越南虎蝦，在煮蒜汁時加入雞湯和白酒，減低油膩感之餘，又不失蒜香。（$128）（林靄怡攝）

香脆乳豬、鵝肝多士配無花果醬：乳豬向來是西班牙名菜，要做得好吃，工夫不少：先醃製，再慢煮10小時，待收到柯打後，既要焗又要煎，前後等足40分鐘才上枱，外皮脆如薯片，肉質細嫩，等待也值得（ $398，1/4隻，前）！至於鵝肝多士，鵝肝厚切配新鮮無花果片、無花果醬及脆口多士，鮮美豐腴，滿嘴鵝油甘香（$48/件，後）。（林靄怡攝）

【明報專訊】早晚開始感受到秋意，周末晚約上好友知己，找間露天餐廳，點幾杯雞尾酒，來些下酒小食，想來也寫意。想在城中找間有美酒美食，價錢又公道的餐廳酒吧，不難，銅鑼灣駱克駅樓上就新開了間小店Casamigos。店子不大，附設露台戶外位，是旺中帶靜的好地方。

試業初期，菜牌選擇不多，主力是近廿款tapas，既有經典西班牙菜式，亦有自創新菜，共通點是用靚料，絕非行貨。簡單如傳統的火腿忌廉球，真材實料以炒過的洋葱，加麵粉、鮮奶煮成幼滑而稠身的餡料，再加點火腿粒雪凍，以人手搓成形，蘸麵包糠炸香，外脆內香滑；又好似豬肉丸，用西班牙黑毛豬打成，加入茴香、洋葱碎等，吃得出有肉香，與行貨豬、牛混打的死實肉丸不一樣；番茄醬青口選用成本較高的澳洲新鮮藍青口，隻隻鮮嫩。

改良蒜油蝦 雞湯白酒減肥膩

大廚亦根據香港人口味來改良菜式，比如平日吃慣的蒜油蝦，就是用蒜油浸蝦仁，好吃但油量驚人；大廚改用越南虎蝦，個頭大，且保留蝦頭，讓客人吸吮鮮甜蝦膏。同時在煉煮蒜油時加入小量雞湯和白酒，湯汁就不會太過肥膩。

主菜方面，經典的西班牙海鮮飯當然有供應，但記者更推介八爪魚腳。八爪魚慢煮後浸泡在香料水中，上枱前以火槍炙一下，入口香軟，又保留八爪魚獨有的嚼勁，蘸點蒜蓉蛋黃醬及紅黃椒洋葱汁，用來下酒，很好！

吃西班牙菜不得不吃乳豬，乳豬原隻送來，先斬件塗抹上香料，再慢煮10小時備用。到客人落單，就入爐焗半小時，再用煎鍋將外皮煎邊，方可上碟，前後要製作40分鐘。吃時拌以法式乾雜菌豬燒汁，外皮脆卜卜，肉質鬆化，再飲杯Sangria，是周末的最佳節目。

● Casamigos

地址：銅鑼灣駱克道487至489號駱克駅3樓

查詢：2448 3888