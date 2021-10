英國威士忌新品 天然口感層層疊

next

【明報專訊】不少品牌喜歡在接近年底時推出新酒,以迎合一連串假期旺季。Highland Park剛剛便發布了兩款新品威士忌,分別是15年Viking Heart單一麥芽威士忌(£80/700ml,約854港元),以及全球限量的Cask Strength Release No. 2單一麥芽威士忌(£60/700ml,約640港元)。Highland Park是全英國緯度最高的威士忌酒廠,寒冷的海島氣候和來自奧克尼群島的泥炭為它孕育擁有大自然風味的威士忌酒體。

15年Viking Heart單一麥芽威士忌使用歐洲橡木雪梨原桶及美國橡木雪梨原桶陳年釀製,清澈金黃的酒色散發來自歐洲橡木雪梨桶的肉桂辛辣味,融合小量來自美國橡木雪梨桶帶出的雲呢拿和法式燉蛋香味,令威士忌呈現厚實、多層次的口感。酒瓶則首次用上玻璃化陶瓷,由英國知名陶瓷廠Wade工匠利用環保原材料製作。Cask Strength Release No.2單一麥芽威士忌是系列第2款佳釀,直接從木桶中提取威士忌原酒,由於沒有在酒釀熟成後加水稀釋,味道更為醇厚,餘韻更悠長。味道先有啤梨和杏仁蛋糕甜味,再有甘草和黑胡椒味,餘韻充滿泥煤香口感。

品牌亦邀請獲得2020年亞洲50佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)第2名的The Old Man調酒師Nikita Matveev擔任調酒師,創作結合威士忌的特色雞尾酒Cloud Farm Campsite、Travel Bubble、Smoky Highland和Char Siu Old Fashioned。大家可在香港嘉里酒店Red Sugar品嘗雞尾酒($118起),亦可以點嘗Whisky Flight組合($228),一次過細味12年Viking Honour、15年Viking Heart和Cask Strength Release No.2威士忌(各20ml),供應期至11月14日。

● Highland Park

查詢:highlandparkwhisky.com

Red Sugar

查詢:2252 5281

整理:張曉冬