Brunch餐蛋飯糰大滿足

設計繽紛——看裝修設計，就知道MUSUBI HIRO是一間熱鬧、充滿歡樂的美食酒吧，室內和室外都畫上壁畫，型格得來又非常逗趣。（餐廳提供）

Chicken Wings & Shishito——日式小青椒烤得透香，一點不辣，與炸得脆口的雞翼同吃，減去油膩感。（早午餐前菜之一）（餐廳提供）

【明報專訊】平時吃brunch，多是西式為主，又或是自助餐，吃悶了嗎？來點新意，可試試中環閣麟街這間由兩個外籍大廚打骰，專營日本御結飯糰的個性美食酒吧MUSUBI HIRO。御結，是日本傳統料理，就是將炊好的米飯加入當造食材，手握製成，簡單方便，又不失美味。小店開業半年，所賣的10款御結，都是由創辦人兼大廚Arturo Sims創作。別看飯糰細細，每件都用上日本越光米、自家製日式調味素和頂級海苔，由素食到油炸都有，口味配搭充滿新鮮感。老闆性格開朗調皮，希望為客人營造一個如居酒屋一樣輕鬆無拘束的用餐環境，於是請來年輕藝術家Quill Wong幫手設計，室內室外的大牆都畫滿繽紛塗鴉，令人心情大悅。

加$198暢飲東西方美酒

說回最新推出的早午餐，甫坐下，先來6款前菜。包括Suck' Em Dry枝豆、酸橙漬三文魚、Chalaca生蠔、牛油果女皇、炸雞翼青椒仔和日本秘魯餡餅，都是冶味的小食，先開開胃口。主菜可以嘗到3款御結，鎮店之選雞蛋午餐肉御結必不可少，秘製醬汁與鬆軟厚蛋配合美妙；還有鮮味的夏威夷金槍魚御結和香辣的泡菜雞肉御結，保證吃得滿足。最後還有酒心甜品及軟腍腍的大福餅作結，豐富滋味。美食配美酒，另加$198就可以無限量暢飲清酒、啤酒、雞尾酒及紅、白酒，過一個充滿歡笑的微醺午後。

■MUSUBI HIRO

地址：香港中環閣麟街37號地下（擺花街交界）

查詢：5597 6911

註：周末早午餐只於周末和公眾假期中午12:00至下午3:00供應，$388/位，另加$198可無限享用清酒、啤酒、雞尾酒及紅、白酒；另加一

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