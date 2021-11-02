金齡巧製可愛糕點 好廚藝展身手

【明報專訊】烹飪，從來都是一種讓人充權的方式。就像方太一樣，社企「糕點時光」透過製作中式糕點，讓參加者發揮所長，在人生下半場重新投入職場。「做茶粿有人食，有人欣賞，真係好開心」，在這裏擔任廚師的珍姐興高采烈地說。她本來是家庭主婦，一向懂得做糕點，遇上創辦糕點時光的李昕君（Anita）後，一手好廚藝得以被更多人嘗到，教她十分自豪。

Anita是香港大學社會科學碩士畢業生，一向愛吃糕點，「有次在街上遇見一個賣缽仔糕的姐姐被食環驅趕，好狼狽，而且她的糕點賣得好便宜，只賣3、4元一件，我就想，有沒有方法令她們不需那麼顛沛流離？」去年她成立糕點時光，聘請空有一手廚藝卻苦無發揮機會的金齡人士，一方面成就婦女充權及長者就業，另一方面傳揚中式糕點文化。

茶粿造型飛甩老套

現時他們出售8款糕點，如果喜愛糯米糍飽滿的質感，可選香濃黑芝麻糯米糍、髒髒朱古力曲奇糯米糍、小山園抹茶紅豆糯米糍，或經典手炒花生糯米糍。當中髒髒朱古力曲奇糯米糍口感最豐富，微甘的特濃比利時可可粉沾滿整顆糯米糍，內餡配上香脆曲奇碎，外軟內脆。要是喜歡茶粿，則可選以豬仔造型亮相的火辣菜脯茶粿，餡料有蝦米及乾葱，鹹香冶味；熊貓花生茶粿，花生味讓人齒頰留香。只要接到訂單，團隊便會安排廚師即日製作糕點，而荔枝角亦有實體店寄賣糯米糍，客人可以隨時選購。

■糕點時光

訂購：timetogold.org

糯米糍寄賣點：荔枝角深盛路9號宇晴匯37B號舖小城日和

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