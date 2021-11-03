遊「酒」4大區 與酒評家交流

【明報專訊】「香港美酒佳餚巡禮」在整個11月回歸，今年旅發局將實體活動帶入多區，首推「遊『酒』香港自助行」，讓大家在不同社區中「邊走邊吃邊打卡」。「遊『酒』香港自助行」活動涵蓋傳統美食酒吧集中的中環、灣仔及尖沙嘴，以及迎年的chill out潮區堅尼地城，大家持有「品味通行證」便可遊「酒」4大區，隨意走進精選餐廳，享用期間限定美酒小食的優惠。「深度遊『酒』中環」路線包括多間於2021年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的著名酒吧，提供秋日雞尾酒搭配精緻中式點心，創意清酒雪糕等特色餐單；「堅尼地城品酒打卡遊」則適合悠閒寫意一族，沿海濱或充滿文青風情的小巷，探索各具特色的精選餐廳，一嘗「朝啡暮酒」滋味；灣仔及尖沙嘴路線則以多國美饌及維港景致作賣點。參加者可以預先購買的電子品味券，以優惠價格享用美酒美食。

大會亦舉辦「美酒佳話On-air」網上直播節目，市民可預訂限量發售品酒套裝，與專家摸酒杯底線上互動，交流品酒知識及最新品酒潮流，例如率先專享市面仍未出售的法國波爾多「期酒」，只需花400元便可跟着國際知名酒評家James Suckling品鑑平日難以一嘗的「酒花」。喜歡中菜的朋友亦可一嘗「中菜大師發辦」，菜單由18位中菜大師精心炮製，參與餐廳包括米芝蓮餐廳JW萬豪酒店萬豪金殿、四季酒店龍景軒、營致會館、文華東方酒店文華廳、半島酒店嘉麟樓等，可到chineseomakase.com預約及瀏覽餐單。

● 查詢：www.discoverhongkong.com/winedinefestival

整理：張曉冬