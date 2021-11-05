清酒×北海道大閘蟹 和式鹹鮮風味

【明報專訊】如果鍾情北海道大閘蟹，不妨試試米芝蓮一星食府都爹利會館推出的6道菜嘗味餐單，由入行近30年的行政總廚李廣興主理設計。

先以蟹宴拼盤打頭陣，淺嘗蟹粉小籠包、蟹粉鍋巴和薑汁平原雞絲3道頭盤。接着品嘗每隻約6両重的清蒸北海道大閘蟹公和熬煮4小時的五指毛桃黨參燉烏雞湯。緊接是生拆蟹粉星斑件，李師傅將2斤重的新鮮東星斑起肉切大件，清蒸5分鐘，淋上爆香的蟹粉和蟹油，放在已鋪熟蟹粉和豆腐上，魚肉鮮嫩甘香。另一道石鍋蟹粉燜手工粗粉條，李師傅指當中的粉條類似手工粗米線，彈牙富米香，粉條燜煮後盛於熱石鍋，最後淋上大量蟹粉，香味四溢。最後以合桃酥丶棗皇糕和薑茶湯圓作結。記者試吃認為北海道大閘蟹整體比江蘇出品清甜，但生拆蟹粉的甘香味較薄弱，為此，李師傅將生拆蟹粉加入煉了8小時的蟹油等配料煮成蟹粉，大幅提升甘香味。

20年古酒回甘 最夾蟹粉星斑

為提升大閘蟹食味體驗，都爹利會館首席侍酒師Derek特意製作日本清酒共嘗酒單，來搭配蟹粉菜式。他嚴選3款清酒，酒味清爽帶酸，酸味能提升大閘蟹等海鮮鮮味。Derek推介先嘗山口縣的東洋美人純米大吟釀，它使用愛山米釀造，蜜瓜等果香和蒸飯香撲鼻，酒味柔雅，鹹香微弱，適合搭配頭盤。接着淺酌千葉縣的福祝純米吟釀，使用傳統釀造方法發酵，帶海帶和豉油的鹹香，餘味帶果香，突顯大閘蟹的鹹鮮味。最後一款是岐阜縣的達磨正宗20年古酒，酒色呈琥珀色，散發羅漢果香，酒味像清爽版的花雕，餘味回甘，3款酒中其鹹香最濃烈，果香最淡，配生拆蟹粉星斑件效果甚佳，蟹和魚鮮味升級，層次更豐富。

● 都爹利會館6道菜北海道大閘蟹嘗味餐單

價錢：$1388/位，日本清酒共嘗另加$680/位；追加每隻清蒸北海道大閘蟹（6両）優惠價$588（另加一）

供應日期：即日至11月30日

地址：中環都爹利街1號上海灘3樓及4樓

查詢：2525 9191

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