$388起廚師發辦工夫菜 鴿鬆盞鹹香冶味

滑嘟嘟大良炸鮮奶：順德經典菜式，改用奶味較濃的日本北海道3.6牛奶，又參考英式炸魚做法，炸漿以啤酒代替原來的開水，因啤酒內的酵素能令外層更鬆脆，牛奶餡亦香滑如燉蛋。（$68）（林靄怡攝）

【明報專訊】「尚夢˙茳煳」名字中的「茳煳」，讀音與「江湖」相同；源於餐廳老闆覺得，中菜讓他聯想到江湖；英文店名則為Shang BB Love Mr Kon & Mrs Wu。餐廳定位精品中菜館，主廚在1970、80年代入行，希望將傳統粵菜以不同方式重新呈現，包括以更優質的食材為菜式增值。

龍蝦「鱗片」伊麵 芝味3重奏

像是餐廳招牌菜「尚夢三色芝士龍蝦茳煳伊麵」，是香港人熟悉不過的芝士龍蝦伊麵的升級版。龍蝦可選肉不算多但肉質彈牙的本地品種、鮮甜多肉的澳洲品種，或價廉物美的波士頓品種，全部自店內魚池即撈即煮。有別一般酒樓只用廉價的片狀芝士加水製成芝士醬，這裏用上3款芝士，先用低脂芝士及車打芝士混合牛奶成醬，加入經拉油後的龍蝦，以慢火慢慢推，再大火兜勻；巴馬臣芝士則烤成脆片，一片一片像鱗片鋪在龍蝦上。伊麵底也講究，選購自元朗的老麵家，蛋味較濃且較索汁。還有其他巧手菜式如：滑嘟嘟大良炸鮮奶、鮑汁菜膽燴花膠扒等，亦有供應養生滋潤海星花膠燉湯。

創新的另一道板斧，是推出中式廚師發辦omakase。主廚以懷舊、時令家常菜式為主，而不屬主餐牌的菜式。廚師會依據當時得令的食材去構思菜單，也會做一些坊間已經式微的工夫菜。像今次介紹的鴿鬆盞，食材包括鴿肉、豬肉、沙葛、蠔豉等，全部切成粒，再按次序分別炒香。有別傳統大分量用生菜包裹鴿鬆；這裏是逐位上的小型分量，以燒賣皮盛載。Omakase設兩款菜單（每位$388及$588），包括有開胃前菜、精品小食、小菜、主菜、養生燉湯、粉麵飯及自家製甜品，共6至8道菜。餐廳希望客人不必花費太多，也能吃到真正的粵菜。

● 尚夢˙茳煳

地址：灣仔譚臣道1至3號地下

查詢：2668 6980