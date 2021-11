東洋酒商聯手協商 日威新規範 打擊取巧貨

Nikka Whisky from the Barrel:一直有酒友笑說它是Ben Nevis from the Barrel,因為這家蘇格蘭酒廠由Nikka擁有,Nikka以Ben Nevis的出品製作blended whisky,在業內幾乎是公開的秘密。在新協議實施後,他們已重新更改了標示。(網上圖片)