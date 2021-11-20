貼地意菜 卡邦尼濃濃蛋香慰藉心靈

焗托米諾芝士——來自皮埃蒙特的托米諾半軟芝士，以帕爾馬火腿包着，用牛油煎香再焗，為免過鹹，以蜜糖、月桂葉、迷迭香調成醬汁，切開有少許流心，芝士香軟，奶香綿綿，又食到火腿的鹹鮮，一濃一淡，配搭美妙。（$148）（賴俊傑攝）

卡邦尼意粉配風乾豬面頰肉——港人熟悉的卡邦尼意粉，大廚刁鑽地用上日本蛋及意大利蛋黃，因此望上去呈亮麗的橙黃色，蛋味特濃，加上煎得透香的豬面肉guanciale，又不會過鹹。（$148）（賴俊傑攝）

左：蘑菇意大利飯——意大利飯以4種芝士煮成，濃郁奶香包裹飽滿飯粒，軟硬適中，也不覺飽膩。（$148）／右：意式烤乳豬——在羅馬醃好捲妥，直接運來香港的烤豬，配以薯蓉及以5種菇菌煮成的醬汁。豬肉卷望上去很肥美，但食起來，肥瘦比例還好，瘦肉部分肉香出眾。（$188）（賴俊傑攝）

【明報專訊】平日找地方吃飯，最想遇到一間甫坐下，閉起眼睛隨便點菜也不會撞板的餐廳。上環新開的Ask For Alonzo就是這一類，2年來開第4間分店，專挑港島住宅區：跑馬地、鰂魚涌、大坑，最新這家開設在PMQ附近，不賣廣告，只靠街坊熟客口耳相傳。

要介紹Ask For Alonzo，一言蔽之，就是意大利人的comfort food。餐牌很簡單，8款甜品、5款主菜、13款意大利麵，大多百多元有交易，價錢貼地。九成都是熟口熟面、家喻戶曉的經典菜式，比如：生牛肉片、肉丸、卡邦尼意粉、肉醬千層……點菜無難度。

想吃點特別的，黑板上有幾款每周推介。比如辣肉腸扭扭粉，用上一半豬肉一半辣椒製成的辣肉腸，又香又辣，外間較少吃到。餐廳所用食材七成半來自海外，番茄橄欖油芝士風乾肉，當然用意大利貨；魚鮮多數來自日本；肉類就以澳洲為主。餐廳沒有自家製意大利麵，全用乾貨，挑選一家有60年歷史的意大利麵廠出品，看中其品質穩定，做出來的麵條特別彈牙，迎合香港人口味。

要數店中令人印象最深的菜式，首選卡邦尼意粉。香港人對它非常熟悉，但這裏的卡邦尼，比坊間見過的顏色更橙黃，蛋香非凡，原來大廚Giuliano Dacasto將日本蛋和意大利蛋黃混合使用，意大利蛋出名蛋香濃郁，難怪由賣相到味道都非比尋常。傳統的卡邦尼還要用上肥膩的豬面肉guanciale和重口味的羊芝士Pecorino。大廚保留了前者，後者則以大眾較喜歡的巴馬臣芝士Parmigiano-Reggiano取代。吃一口，麵條掛汁，柔滑豐盈，煎得脆香的豬面肉泛着油香，好吃到停不了口。

羅馬乳豬妙配菇香

另一道很有特色的就是意式烤乳豬。相比西班牙出名的烤豬，意大利版外皮就不及它香脆，不過油分足，瘦肉部分肉味較濃。乳豬早在羅馬當地醃妥，捲起紮好，直接運到香港。有柯打時才煎香，配以薯蓉及以5種野菌煮的醬汁同吃，油香肉香在嘴巴內平分秋色。

■Ask For Alonzo

地址：上環必列者士街18號 雍翠臺地下A、B及C號舖

查詢：8489 7847

註：設加一