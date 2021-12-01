隱蔽酒吧尋寶 特色酒品吸引 醉人聖誕bar hopping

最近中環新開一間主打日本葡萄酒及清酒的特色酒吧The EAV's Place，可以試試七賢星之輝有氣清酒，以香檳製法的清酒，在瓶內二次發酵，有「清酒界香檳」之稱。（The EAV's Place提供）

倒數聖誕在即，不少人愛到酒吧bar hopping 聚聚，開心過節！喜歡試比較冷門或特別的葡萄酒的朋友，不妨去ThinkWine葡萄酒吧探索一下特色葡萄酒配美食。法籍老闆本身是侍酒師，蒐羅直接入口的特色葡萄酒、清酒及烈酒，共600多款選擇。（作者提供）

【明報專訊】倒數聖誕在即，今年大家繼續難以飛去外國過節，不少人打算約朋友出來一齊慶祝。由於大部分香港人都留港消費，訂餐廳食飯真的很困難，但又很想和朋友一聚，bar hopping是另一個選擇，單是中環區已經有數不盡的好地方，可以相約朋友bar hopping，不妨看看以下哪類酒吧較適合你。

上月參加了香港旅遊發展局舉辦的香港美酒佳餚巡禮中的遊「酒」香港自助行，可以手機wine pass游走幾區特色酒吧，當中有些隱蔽speakeasy酒吧、特色清酒吧及葡萄酒吧等。近日正在舉行的「香港雞尾酒節」亦有bar hopper pass， 有逾20間酒吧的特色雞尾酒可邊去邊試。

「店中吧」藏身日本餐廳

今年「香港雞尾酒節」舉行至12月5日，主要場地在中環、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角等。Bar hopping外，雞尾酒節今年亦於尖沙嘴K11藝術購物商場設了快閃店，可於現場買到各式烈酒及瓶裝雞尾酒，還有調酒示範及威士忌導賞環節。如相約友人bar hopping過節，推介在中環幾間有趣而藏身於日本餐廳的「店中吧」，包括Gishiki Lounge、Kakure及ODDs，說得是「店中吧」，就算餐廳沒有位，也可以在酒吧點一些美味日式小食送酒，食物質素有保證。喜歡ODDs的Suteki雞尾酒，是以充滿綠茶、柚子等特色香氣的日本京都季之美gin酒為基酒的雞尾酒，加入檸檬汁、玫瑰糖漿及梅等，清新而帶果香及花香。另一間有趣的「店中吧」 Gishiki Lounge位於中環大館，可試以蘇格蘭單一麥芽威士忌Highland Park 12年為基酒的Fudo，加入米醋、楓葉糖漿及接骨木花等，淡淡煙熏威士忌香夾着點點花香，甚為特別。

以茶主導的雞尾酒吧

中環其實有很多隱蔽Speakeasy酒吧，蜎窿蜎罅去bar hopping飲酒很過癮，有些還是獲獎無數兼列入亞洲最佳50酒吧，實在是臥虎藏龍！必推的第一個打卡點是亞洲最佳50酒吧2021年冠軍COA，可說是港人之光。主打以墨西哥烈酒mezcal及tequila為主的雞尾酒，同時亦有過200款墨西哥烈酒可以試，既可開心飲又可增廣見聞，一舉兩得。推介Ancho Highball雞尾酒，構思源自台灣小食「番石榴配酸梅粉」，以石榴梳打水加入酸梅及墨西哥乾辣椒融入於tequila中，雞尾酒味道清新，帶乾辣椒和乾酸梅香氣外亦充滿番石榴果香，再咬一口帶秋葵味道的葉，帶出更多土壤氣息，感受層次變化。另一推介隱蔽酒吧是亞洲最佳50酒吧2021年第23位的Tell Camellia，是以茶主導的雞尾酒吧，喜歡喝茶的朋友一定對它有興趣。試了期間限定Tall Pine，以冷萃煎茶、紫蘇葉、聖誕松樹葉及接骨木花利口酒等，清優而帶濃郁香氣，十分誘人。

另一相當隱蔽酒吧是排第28位的The Wise King，如果你從來未去過，相信你一定會蕩失路。位於中環蘇豪的隱蔽後行，室內創作靈感來自13世紀的君主盛宴。可試試Pickled Margarita，以紅菜頭及墨西哥烈酒作基礎，顏色鮮艷，酸酸甜甜很醒胃。若你還有quota飲下去，別錯過隱蔽酒吧的始祖之一001，又是另一間如果從未去過很難找到入口的酒吧。酒吧內有很多特別的威士忌，好像在這隱蔽地方尋寶。它的雞尾酒水準亦不錯，提議試試它的特別版Margarita，加入接骨木花、羅勒及墨西哥辣椒等，醒胃得來帶辛辣，十分有趣。

清酒界香檳優雅回甘

倘若雞尾酒不是你杯茶，較喜歡葡萄酒、清酒的話，中環還有一些特色葡萄酒吧和清酒吧可以bar hopping。最近中環新開了一間特色酒吧The EAV's Place，主打日本葡萄酒及清酒。坊間甚少葡萄酒吧以日本葡萄酒為主，有驚喜和新鮮感。與朋友過節當然要開支bubbles慶祝，喜歡清酒的話可試試七賢星之輝有氣清酒，以香檳製法的清酒，在瓶內二次發酵，有「清酒界香檳」之稱。此有氣清酒香氣四溢，百合花香及蜜瓜與梨香外，泡沫綿綿帶米香，餘韻優雅回甘。想試日本有氣葡萄酒的話，推介Grace Wine Serena Extra Brut 2017年，同樣以香檳製法釀造，葡萄是Chardonnay 及Sauvignon Blanc，陳釀3年以上才出廠，果香四溢，十分清爽。若想配搭特色美食，這裏供應磯煮鮑魚，相當矜貴。

如喜歡嘗試冷門或特別葡萄酒的朋友，可到ThinkWine葡萄酒吧探索一下特色葡萄酒配美食。其法籍老闆本身是侍酒師，蒐羅很多直接入口的特色葡萄酒、清酒及烈酒，共600多款選擇，很多都是香港很難買到的。這裏不單是wine bar，也有多款送酒食物，甚至可以在這裏吃晚餐。試了侍酒師推介的青雲颯神之穗純米吟釀配法國生蠔，入口清爽，帶米香、梨香及礦物味，配新鮮生蠔，帶出更多清酒的米香和旨味。在此預祝大家聖誕快樂，看看我們會否在bar hopping中相遇！

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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