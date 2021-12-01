Quicknote：香醇朱古力威士忌 甜品最佳拍檔

【明報專訊】The Macallan最近密密推出新酒，來到12月，最新登場的是Harmony Collection Rich Cacao威士忌。今次推出的是首支Harmony系列作品，靈感源自品牌近200年來與大自然根深柢固的密切關係，並強調可持續發展。此全新限量系列將每年發行一款，品牌威士忌釀酒師Polly Logan特別為第一支作品前往西班牙Girona尋找靈感，她參觀了全球聞名糕點師Jordi Roca的著名朱古力工廠Casa Cacao，再回到The Macallan莊園中尋得風味獨特的雪莉酒橡木桶，賦予威士忌稀有、醉人的朱古力香調。

此全新單一麥芽威士忌經歐洲橡木桶和美國橡木桶陳年，和諧飽滿、濃烈芳醇，深邃的黑朱古力香調帶獨特個性，與馥郁的朱古力完美搭配，特別適合跟甜品配搭。威士忌精緻禮盒包裝完全可回收和可生物降解，採用朱古力製作過程中的天然副產品可可豆莢精心製作而成，減少浪費。由即日至12月12日，公眾可在上午11:00至晚上9:00，參觀位於尖沙嘴K11 MUSEA 5樓專為此威士忌作品設置的展覽，感受威士忌與朱古力世界的和諧濃郁融合。

●查詢：www.themacallan.com

整理：張曉冬

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