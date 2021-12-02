鐵板燒配秘製醬汁提鮮
文章日期：2021年12月02日
【明報專訊】和壽司一樣看重食材品質的，還有鐵板燒。鐵板燒通常只靠鹽和黑椒簡單調味，再以數百度鐵板高溫將食物肉汁鎖死，因此食材的鮮活度正是美味的關鍵。不過從事了15年鐵板燒工作的御鐵總廚梁世文（Simon）卻想為這種常見的日本料理注入新元素，將每道鐵板燒食物配上特別的時令醬汁。「帆立貝、龍蝦、虎蝦都是經常用到的鐵板燒食材，好吃是好吃，但難免會悶，於是我決定為每個食材設計時令醬汁，好像廣島蠔，就用和歌山刀根柿做汁伴食，不選太甜太熟的柿，以免高糖的味道搶走蠔味，在淡淡的天然果香襯托下，蠔肉更鮮美，鹹中帶甜。遲些日本桃子上市，又可以用桃來做醬汁，既配合時令，亦為客人帶來新鮮感。」果然，每道菜都在醬汁的陪襯下，變得截然不同。比如越南大海蝦配上蝦膏忌廉汁後，啖啖肉又彈牙，蘸汁後，更食到蝦膏的鮮味，質地creamy。
煙熏豬鞍 肉爽啖啖油香
吃鐵板燒最開心就是望住師傅雙鏟齊下，在煙霧間快速將鮑魚、虎蝦、龍蝦拆殼，再以熟練的手法由生煮到熟，即時送到你面前，一氣呵成，絕無冷場。喜歡創新的Simon更將煙熏元素加入其中，原件伊比利亞豬鞍先煎香兩邊，厚切成數件，在席前放入玻璃罩以櫻桃木煙熏。數十秒後，罩子打開，木香悠悠飄出，每件豬鞍肉都帶有煙熏香，肉爽而肥美，帶點點脆口，吃得滿嘴油香。餐廳暫時以套餐為主，午、晚市各有4款餐單，亦有小量散點。
■御鐵
價錢：午市$368起/位；晚市$788起/位（另加一）
地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅13樓
查詢：5703 1162
註：12月優惠，凡於周一至日午市1時前結帳，可享85折優惠；晚市9折優惠（12月24、25、26及31日除外）