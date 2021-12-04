飲食Quicknote：新手填滿「蒸煮紙」 自製臘味飯零失敗

【明報專訊】天氣轉冷，是時候煮個臘味飯暖暖身了。恆香老餅家推出「零失手臘味飯 蒸煮紙懶人包」，包含1斤金牌切肉臘腸、手製瑤柱鮑汁XO醬、手製葱蒜辣椒油和5張印上材料圖案的蒸煮紙。購買後可於官方YouTube頻道跟着《零失手！1分鐘煮臘腸糯米飯！》標題的教煮短片製作，標榜簡單易學，噱頭十足！

糯米蝦米乾冬菇需另購

記者早前試煮。由於部分材料如糯米、蝦米和乾冬菇等未有在懶人包附上，因此記者要先買齊材料，再按指示準備分量，將材料浸泡和切件後，放在蒸煮紙上，逐樣填滿對應的食材圖案，最後將紙裹起放在鑊裏蒸（也可選用蒸爐等具蒸煮功能的廚具）。短片標題雖寫1分鐘，但記者實試的蒸煮過程卻起碼要20分鐘，加上預備材料、放食材等共約1小時。

最後臘味飯煮好，臘腸瘦肉多，帶肉香，XO醬大幅提升冶味口感；糯米則較硬身，記者建議浸泡時間依包裝指示再加20分鐘以上（即40分鐘或以上），口感會更黏糯。而最特別的那張蒸煮紙就像小朋友的填色工作紙，噱頭成分居多，適合小朋友或零烹調經驗的新手跟從；對老手來說，太公式化的指示反而不便。

■恆香老餅家

網址：www.hangheung.com.hk

整理：陳麗斯

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