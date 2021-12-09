意式龍蝦燴飯 金箔添貴氣

【明報專訊】海景餐廳aqua最近由北京道1號搬至H Zentre新址，270度落地大玻璃飽覽維港海景，窗邊位置最搶手。12月推出限定5道菜節日晚宴，由日菜行政總廚Iwahashi和意大利行政總廚Andrea Mura合作創作菜單。頭盤為皇帝蟹肉牛油果沙律，配Osetra魚子醬和日本海膽。而藏紅花龍蝦意大利燴飯，則以藏紅花和龍蝦煮成燴飯醬汁，與米飯燜煮20分鐘成燴飯，最後放上煎至全熟的西班牙海蝦，伴醃檸檬和金箔，貴氣逼人。接着是香煎鱈魚配意式珍珠麵，以中火煎香冰島鱈魚，每面各煎2分鐘，表面呈金黃色，肉質卻保持嫩滑，將魚放在意式珍珠麵上，綴以Osetra魚子醬。

香烤宮崎A4和牛腩緊接上桌。牛腩煎香後烤焗3分鐘至三成熟，配燒蘆筍和枝豆蓉，伴以混合洋葱、芝麻、牛油及醬油煮成的醬汁，和牛蘸上醬汁即時減膩，肉味更突出。最後以Christmas bauble聖誕球飾造型的甜品作結。要注意12月24及25日不設節日晚宴菜單，聖誕日想吃聖誕大餐，可選5道菜聖誕早午餐，除了甜品，所有菜式均和平安夜晚餐一樣。此外，aqua內的aqua spirit酒吧推出期間限定Christmas Kiss雞尾酒，混合軒尼詩V.S.O.P干邑、全蛋和小荳蔻調製而成，灑上肉荳蔻碎和小紅莓，口感幼滑，帶少許辛辣。

■aqua 5道菜節日晚宴

日期：即日至12月30日（12月24及25日除外）

價錢：$1288/位，配餐酒另加$688，大小同價

5道菜聖誕早午餐

日期：12月25至27日

價格：$788/位（包任飲汽水、果汁、茶及咖啡），另加$100任飲Veuve Clicquot香檳等酒品，大小同價

地址：尖沙嘴中間道15號H Zentre 17樓

查詢：3427 2288

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