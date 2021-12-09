西班牙家鄉味 祖傳肉卷暖入心

【明報專訊】西班牙餐廳La Rambla by Catalunya是城中靚景餐廳之一，來自巴塞隆拿的行政總廚Ferran Tadeo以加泰隆尼亞菜系為藍本，創作出今年的聖誕晚市套餐。頭盤包括招牌的番茄脆多士、48個月伊比利亞黑毛豬風乾火腿片、加泰隆尼亞湯和加泰隆尼亞意粉肉卷。Ferran指湯和肉卷是家鄉的聖誕菜式，他將家鄉菜升級，賣相變得更精緻，並以陶器盛載用豬骨、牛骨等材料熬煮5小時的濃郁肉湯，廚師將自家製意粉、烤豬腩肉、肉丸和血腸放到湯碟上，客人可把湯倒進碟上同吃。肉卷源自祖母的食譜，手工闊意粉捲起牛肉碎，加白汁焗30分鐘，最後放上黑松露，增添貴氣。

主菜可從時令蘑菇香烤春雞或香燉雜錦海鮮二選一。前者使用西班牙有機走地春雞，簡單以鹽、黑胡椒和橄欖油調味，雞內釀滿蘑菇等餡料，高溫烤焗約25分鐘，雞皮脆，肉嫩滑，連餡料食用更添層次。香燉雜錦海鮮則先將鮟鱇魚骨、洋葱、紅椒、番茄等材料煮約25分鐘成魚湯，之後把法國鮟鱇魚塊、半隻龍蝦、蜆和澳洲青口加入湯中，燉煮15分鐘完成，上桌時飄來濃郁芳香，魚肉結實卻不韌，其他海鮮亦爽口。最後以傳統加泰隆尼亞聖誕蛋糕作結，賣相像卷蛋。此外，餐廳於聖誕日亦推出聖誕早午餐，頭盤、主菜和晚餐大致相若。

■La Rambla by Catalunya聖誕晚市套餐

供應日期：12月24及25日

價錢：$850/位（2位起），大小同價

聖誕早午餐

供應日期：12月25日

價錢：$780/位，$390（8至12歲小童），7歲以下免費

地址：中環國際金融中心3樓3071至73號舖

查詢：2661 1161

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