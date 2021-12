中環賞手製意粉show 西西里魚香茄子雲吞有咬口

next

【明報專訊】又有意大利餐廳開張!以為不外乎是賣carbonara、margherita pizza、tiramisu等意菜?這未免太小覷意大利菜式的創意吧!從意大利北部、中部、南部再到周遭小島,隨氣候地形變化,不同地區都各有自己的特色菜式。慶幸香港向來是國際美食集中地,毋須遠遊都能歎到全球美食,今次我們一同來到中環,踏上西西里尋味之旅吧!

採訪Sicilian當日天氣微涼,天色陰陰暗暗,從中環半山電梯下來,轉角就到餐廳。早聽聞意大利人熱情,但親身經歷還是頭一次。甫入內,餐廳經理已邁步走來,牽起記者的手,着記者旋轉一圈,瞬間恍如來到外國朋友的家,讓人感到他們的溫暖熱情。與荷李活道上大部分餐廳不同,這裏的大門完全敞開,經過的途人都忍不住向內瞧瞧:灰白色牆身,大地色系桌椅,彩色馬賽克磚鋪滿一地,色調柔和舒服。門廊裝飾上仿紫色矮牽牛花,碟子、茶壺、大大小小的擀麵棍懸於天花板上,各處都散發着南意溫暖的氣息。

風乾豬肉包帶子 沾咖啡醬汁

西西里島(Sicily)位於意大利南部,海產、農作物豐富,孕育出海島自成一派的美食,從意粉、薄餅到甜品,都與我們經常接觸到的意大利菜有明顯分別。曾於西西里生活的行政總廚Marco Furlan在香港主理意菜逾廿年,熟知兩地飲食文化,今次主理Sicilian,巧妙地糅合兩者,帶來正宗的西西里菜之餘,亦增添本地元素,照顧香港人的口味。

先從開胃前菜嘗起。賣相精緻的Capesante con crema di cavolfiore e caffe一上菜,已經叫人忍不住打卡。鮮豔亮麗的長碟上散落花葉與咖啡粉,簇擁着中央的主角帶子。經橄欖油煎封過的帶子軟腍鮮甜,裹上鹹香的風乾豬面頰肉,豬油滲入其中十分冶味;再沾點椰菜花蓉與咖啡醬汁同吃,膩滯感頓時減輕。

超厚長薄餅出奇鬆軟

另一款餸菜,以位於西西里島的歐洲最高活火山埃特納(Etna)命名。眼前的長方形薄餅果然一如其名,比起平時所見的薄餅厚近1倍!入口卻意外地鬆軟,Marco教大家食用時先從薄餅皮咬起,品嘗麵糰本身的味道,再慢慢往內吃,連薄餅面層的辣肉腸、芝士等食材,慢慢吃出不同風味。

慢煮羊肉通粉 注入印度風味

來到意大利餐廳,怎能不吃意粉? 在Sicilian吧枱一角,每天都上演live pasta show,客人可即場欣賞廚師手工製作意粉的過程,如何一搓一揉將麵糰變成al dente的意粉,靠的就是廚師的一對巧手。除了西西里特色蟹肉意粉Spinosini al granchio,最特別的莫過於融入亞洲風味的Mezzemaniche marsala masala lamb和Ravioli "Mama-to"!前者一看菜名,就猜到靈感來自印度的馬沙拉燴羊肉。慢煮2至3小時至軟腍的羊肉,結合西西里島的特產瑪薩拉甜酒(Marsala),醇酒將濃烈的香料味調和,配上煙韌短通粉,掛汁效果更佳。Ravioli "Mama-to"則是魚香茄子的意大利版,紅菜頭製成的意大利雲吞皮裹着豬肉與茄子,再澆上以豆瓣醬、車厘茄、少許茄汁調成的汁醬,將這道家常菜重新演繹。

香脆芝士卷迷倒「教父」

當然來到Sicilian,無理由不試試西西里甜品Cannoli。若你喜歡看電影《教父》,自不會忘記經典台詞:Leave the gun, take the cannoli。香脆薄身的威化餅捲成圓筒狀,裏頭填滿順滑香濃的意大利里考塔芝士(ricotta cheese),頭尾點綴糖漬橙粒、朱古力片、車厘子,一口咬下去,香脆滑溜,難怪西西里人鍾愛這個經典甜品。

■Sicilian

地址:中環荷李活道30號

Shama Place地下

查詢:9627 9486

文:張淑媚

編輯:梁小玲

