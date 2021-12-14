開心果Panettone 妙配抹醬更香濃

3款口味——加入10年陳醋製作的Panettone，帶微微醋香，入口軟熟，又不死甜，且更有原味（$330，圖）、朱古力無花果味（$350）及酒浸車厘子味（$350）3款口味選擇。（蘇智鑫攝）

附送抹醬——由於Panettone來自名牌果醬廠，廠方特地隨盒附送一樽由25%西西里開心果仁加上奶油混合而成的搽醬，吃起來，味道更濃郁。（蘇智鑫攝）

香甜不膩——開心果Panettone來自南意西西里著名果醬廠Scyavuru，包面淋上開心果加白朱古力，配搭開心果仁奶油抹醬，富果仁香，比平日吃慣的Panettone多了堅果芳香，香甜不膩。（$398）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】意大利國寶級甜品Panettone，起源於米蘭，但其流行範圍早已遠至整個歐洲，甚至美洲等地。每年意大利各餅店都會在11月開始製作發售，是聖誕必備的節慶食物，除了原味，更有多款特別口味。位於九龍灣的美食工作坊Dolce Dolce Kitchen & Gourmet就從意大利西西里引入著名果醬廠Scyavuru出品的開心果醬Panettone，以當地特產開心果為主要材料，面層淋上開心果仁及白朱古力，最特別是隨盒附上一樽由25%西西里開心果仁加上奶油混合的抹醬，建議將麵包切出來，用平底易潔鑊輕輕烘香，再塗上抹醬，果仁香氣濃郁，與Panettone非常搭配。

呷意大利陳醋增添風味

要數Dolce Dolce的招牌貨，一定少不了由百年醋坊Leonardi製作的陳醋Panettone，共有3款味道，分別為原味、朱古力無花果味及酒浸車厘子味，每款分別加入由10年陳醋煮成的醋醬，以傳統天然酵母低溫發酵，要花上3天時間才能完成，甜中帶酸，醋香醇厚，最理想是烘熱後，配一球雪糕同吃，冰熱交融，又不會死甜，別具風味。

■Dolce Dolce Kitchen & Gourmet

查詢：2666 9881

網址：www.iamhungry.com.hk

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