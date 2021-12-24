印度香料世家落戶香港 辛香肉桂 戀戀聖誕暖洋洋

印度黑椒——若說Regency Spices必試的香料，Sunit推薦來自馬拉巴爾（malabar）的黑胡椒。與普通只有辣味的黑椒不同，這款黑胡椒帶有柑橘類的香氣。（黃志東攝）

聖誕香料——要說最能代表聖誕的氣味，必定是由肉桂、丁香、八角、豆蔻，組成獨一無二的溫暖味道。（黃志東攝）

【明報專訊】走在濕濕冷冷的街頭，一旁的烘焙店飄來一縷甜蜜氣息，充滿辛香的肉桂混合着八角、豆蔻與紅糖，驀地把記者帶到3年前德國聖誕市集——冷得發紅的雙手捧着熱紅酒（mulled wine），輕呷一口，暖流從食道流進肚裏去，整個身子瞬間暖呼呼。

香氣不止讓人食指大動，還能撩起腦海深處的記憶。70年前，一名印度人飄洋過海，從東非把丁香帶到印度，他的後代亦跟隨步伐，蒐羅世界各地上乘香料，把這股綿延幾十年的香氣傳到香港。

步入潔淨的香料廠房，撲面而來的是辣椒、豆蔻、肉桂、胡椒等的芳香。坐在辦公桌前、30多歲的Sunit Dattani，是香料公司Regency Spices的總經理。他來自印度孟買的香料世家，雖然在香港長大，但廣東話基本上是接手生意後才學。香料、工作上的中文瞭如指掌，日常溝通卻不太行，坐在一旁的妻子華田也忍不住笑：「他說廣東話常用書面語，文縐縐的，一點也不自然！」

把東非丁香帶到印度

Dattani家族香料故事始於1951年，Sunit的太爺從印度出發，飄洋過海，遠赴東非坦桑尼亞。據Sunit說，丁香原本在印度並不普及，自太爺從東非批發丁香，社會才開始大量使用這款濃郁的香料。「很神奇吧！丁香現在是印度不可或缺的香料之一。」Sunit的爺爺繼承父業，周遊列國，如印尼、越南，並從新疆、廣西等地引進提子乾與肉桂。到了Sunit父親掌舵，為了方便來往中國出差，Sunit父親決定於1991年舉家遷來香港，亦藉這個窗口打開國際市場。

「其實我一開始並不想繼承生意，因為小時候完全不理解他在做什麼！」Sunit說，他幾歲開始就隨父母到處拜訪香料供應商，「父親的客戶遍佈全球，不論去哪裏，總要帶着我們與客人見面」。幼時的Sunit心底只有一個念頭：「好悶，我只想打機！點解我要每年都來這個農場？」直到接手生意，他才明白爸爸的苦心：親自到訪，正正是店舖保持香料高質素的秘訣。「香料必須親自聞，才能知道質素高低。國際貿易講求信任，我們要確保貨品質素，才會放心付款。例如在廣西，當地政府特別劃了一塊保護區，只有在收成季節才會讓持牌人採集樹皮製作肉桂，所以那裏產的肉桂質素很好。」4代人努力建立起龐大的供應商網絡，從30多個國家與地區蒐集數百種香料，成為孟買其中一個主要的香料供應商。

中學畢業後，Sunit遠赴英國修讀工商管理學位。身在異鄉的他開始鑽研廚藝，愈發感興趣，甚至撰寫美食blog。「我發現市面的食物質素似乎一年比一年差，例如乳酪脂肪量愈來愈低，香料味道亦愈來愈淡。」父親向他解釋，物價上漲，但超市不允許品牌大幅漲價，商家只好從原料減低成本，「以肉桂粉為例，一些人會溝一些次等肉桂、桂枝或葉子。一旦磨成粉，誰也說不清原料到底有什麼」。

身為熱愛美食的老饕，眼見市面香料的質素、味道離傳統標準愈來愈遠，2014年Sunit決定不循家族批發香料的老路，嘗試開闢香港的零售市場。「父親覺得香港市場太細，不值得。例如我們批發肉豆蔻，一次起碼要訂10噸，但香港一年只消耗8噸。」但為了讓高質香料走進每家每戶，Sunit決定放手一搏：「我們從合作多年的供應商拿貨，斬掉中間商差價。我們不追求做最便宜的品牌，卻追求最好的質素，相信上乘香料總有知音人賞識。」

按廚師要求推客製香料

是金子總會發光，除了一般消費者，Sunit的香料亦俘獲香港瑰麗酒店、四季酒店內高級餐廳大廚的心，口耳相傳，行內口碑極佳。除了供貨，他亦化身成了香料專家，按照廚師需求提供客製化香料。原本父輩只做印度常用香料，但Sunit的留學經驗予他機會在歐洲發掘西式香料，如歐芹、羅勒，擴大香料版圖。本着對食物的熱誠，這個香料專家開始研發屬於自己的食譜，例如用羅勒、辣椒、牛至等混合的托斯卡納調料（tuscany seasoning）、煙熏海鮮醃料、中東薩塔香料（Za'atar）等；他還沿用家族食譜，推出印度奶茶（chai masala）等香料罐，把傳統印度味帶給香港人。

香氣不止讓人食指大動，更能撩起腦海深處某個場景的記憶。要說最能代表聖誕節的氣味，必定是由肉桂、丁香、八角、豆蔻，組成獨一無二的聖誕味道。當中以肉桂的香氣最突出：那股充滿溫暖、甜美的氣息，總讓人忍不住貪婪地索一啖氣，屏住呼吸，讓味道留在鼻腔內。

肉桂是樟屬喬木樹皮風乾後的產物，「實際上，只有產自斯里蘭卡或馬達加斯加的錫蘭肉桂（ceylon），才能稱為真正的肉桂」。Sunit指，肉桂主要分2個品種，一種為錫蘭肉桂，另一種則是中國肉桂（cassia）。Cassia味濃，價格約是錫蘭肉桂的四分之一，故市面上售賣的多是中國肉桂。

中國肉桂味濃 錫蘭肉桂帶花香

從外表看，紅褐色的中國肉桂色澤偏深；輕輕一嗅，濃烈的辛香味猶如一記重拳打在嗅蕾，十分霸道。至於細長的錫蘭肉桂呈淺褐色，看上去更雅致；聞上去味道非常溫和香甜，尾調更有一絲淡淡的花香。Sunit認為，兩者沒有優劣之分，「cassia的味道濃郁，適合做咖喱，或者要放很多糖的甜品中，如布甸、焦糖燉蛋，這樣肉桂的香味不會輕易被其他食材遮住」。錫蘭肉桂則適合做muffin或麵包，不喧賓奪主，讓溫和的肉桂甜香綻放。

是日平安夜，Sunit推出4款應節香料，包括南瓜批調味料、聖誕混合香料粉、薑餅香料粉與熱紅酒香料。前3項香料皆用錫蘭肉桂、丁香、肉豆蔻、多香果調配，聖誕香料則多了點薄荷清香。這個聖誕不如試試用香料spice up這個冬日佳節。

■Regency Spices

網址：regencyspices.hk

查詢：3525 0060

註：滿$100免費送貨

文：沈晴

編輯：王翠麗

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