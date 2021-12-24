DIY熱紅酒應節 紅糖略炒最夾辛香料

肉桂之別——（左起）中國肉桂（cassia）、錫蘭肉桂、以及中菜使用的桂皮。Simon選用香味濃郁的cassia肉桂製作熱紅酒，讓肉桂香味不被其他香料遮蓋。（蘇智鑫攝）

聖誕熱紅酒——用肉桂、丁香、八角煮成的紅酒充滿辛香，這杯熱騰騰的紅酒是冬日裏最能溫暖人心的飲品。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】12月走在歐洲街頭，只有攝氏零下幾度的氣溫冷得人直打哆嗦，就連說話也連呵白氣。路旁市集的空氣中，瀰漫着肉桂的甜香，只聽小販吆喝叫賣，旁邊人人手中皆捧着一杯熱紅酒。輕輕酌飲，一股暖流通遍全身，有什麼能比得上在冰雪交加的冬日裏，喝一杯甜絲絲的熱紅酒呢？

熱紅酒據說源自羅馬時代，「以前打仗時為了禦寒，就會把紅酒煮熱來喝」，港島香格里拉酒店龍蝦吧餐廳助理酒吧經理江兆恆（Simon）說。到了中世紀，人們認為加了香料的熱酒有益健康，自此這款飲料風靡歐洲。

今年無法外遊，想重溫往年在歐洲聖誕市集品嘗這幸福的滋味？其實在家也能輕鬆做。Simon說，熱紅酒的做法非常簡單：先把紅糖放進鍋裏略炒至焦糖狀，再加入紅酒、檸檬汁、橙汁，加入肉桂、丁香、八角，以非常慢火煲3至4小時，把香料味道徹底滲進紅酒裏。煮好後取出香料即可享用。

選豐滿酒體 切勿煮沸

Simon說，今次選用紅糖（brown sugar）炮製紅酒，它略帶焦香，不死甜，與辛香料也更合襯，「白砂糖其實也可以，但是味道不及紅糖豐富」。果汁的清甜蓋過紅酒的酸澀，喝上去更順口。他亦建議大家選擇酒體豐滿（full-bodied）的紅酒，例如赤霞珠（Cabernet Sauvignon），令味道更醇厚。另外，要留意紅酒切勿煮沸，溫度保持在80℃以下，令酒精不至過度揮發。

若嫌自己做太麻煩，港島香格里拉今年在大堂舉辦了聖誕市集，從即日起至12月26日，在攤位中定時賣熱紅酒。想過一個暖呼呼的聖誕，就馬上去喝一杯吧！

■聖誕市集

地址：金鐘港島香格里拉酒店大堂

日期：即日至12月26日

時間：下午4:00至晚上7:00

查詢：2252 5131

備註：下午5:00至晚上6:00派發免費即烤栗子

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