乾一杯特別版美酒迎2022

【明報專訊】新年將至，希望2022年有個新開始，病毒遠離，事事順利，大家可以再次啟航去旅行。新年當然要獎勵一下自己吧！選一瓶特別的酒收藏或與親友共享慶祝佳節，講起都有點興奮。以下推介的佳釀，由香檳、紅酒、gin酒到威士忌，看看哪款是你的心水新年酒！

Lady Gaga加持 粉紅香檳誘惑

新年我十分喜歡開香檳，「卜」一聲特別有節慶感，相當有氣氛。鍾情特別版香檳的朋友，或會喜歡著名法國香檳Dom Pérignon聯乘國際級天后Lady Gaga的新款限量版香檳，包括限量版2010年香檳及2006年特別版粉紅香檳。Dom Pérignon、Haus of Gaga創意團隊及Nick Knight攜手打造的The Queendom世界，是一個鼓勵大家想像、激發創造力的藝術實驗，由第7代首席釀酒師Vincent Chaperon及Lady Gaga以限量版雕塑及酒瓶設計形式推出限量版香檳。早前出席品牌在米芝蓮2星餐廳Écriture舉行的發布會，欣賞Dom Pérignon×Lady Gaga粉紅香檳特大版 Jeroboam（3L）2005年雕塑。這香檳雕塑轉眼已售罄，收益捐予Born This Way基金會，善款約440萬港元。試了特別版粉紅香檳2006年，果香四溢，帶紅莓、紅布冧、士多啤梨、甜香料、桃駁李、烤烘、牛油麵包、無花果、糖漬橙皮及礦物等味道，餘韻悠長。

「樂」享香檳王經典年份

2008年是香檳區的好年份，對於「香檳王」Krug來講，絕對值得期待！新年不如收藏一瓶早前才推出的Krug 2008年份香檳，香氣四溢，層次複雜而充滿果香，雖已陳釀逾10年，味道仍十分活潑，帶蜜糖、白花、柑橘、白桃、糖漬檸檬、牛油麵包、礦物及杏仁等味道，十分classic。在發布會上邊飲2008年香檳，邊聽本地音樂組合Manvsmachine為這新推出年份酒創作的音樂作pairing，好震撼，估不到法國香檳王可配本地音樂，感覺地道。如果你是這香檳莊的愛好者，建議你最少買兩瓶，一瓶留來收藏，另一瓶開來慶祝新年！

澳洲70歲酒王 餘韻悠長

2021年是澳洲「國寶級酒王」Penfolds Grange誕生70周年紀念。在今年中拍賣會上，以單一瓶Penfolds Grange 1951年（第一個年份系列）刷新全球紀錄，以142,131澳元（約80萬港元）成交，成為迄今最昂貴的澳洲葡萄酒，可見其受歡迎程度。2017年份的Grange甫面世便已獲得多名國際酒評家的高度讚揚，包括Huon Hooke、Tony Love、Tyson Stelzer，同樣給予98/100分。Grange 2017年是Grange系列70年內第7次以100% Shiraz葡萄釀製，曾入木桶18個月。此酒香氣四溢，優雅具層次，帶紫花、橄欖、黑莓、黑朱古力、橡木、甘草、乾玫瑰花及烤烘等味道，餘韻悠長。喜歡澳洲佳釀的朋友，值得考慮這紅酒。

香港首支入桶陳釀gin酒 散發花果香

Gin酒繼續盛行，香港本地百分百製造的gin酒當然更加支持。本地gin酒蒸餾所「無名氏」推出香港首支入桶陳釀gin酒，以丹麥櫻桃酒桶陳釀。首先gin酒特別加入一些草本植物元素，包括杜松子、肉桂、生薑、橙皮、可可豆及伯爵茶等材料，再放入酒桶陳釀約兩個月，為gin酒帶點粉紅色，充滿花香和果香，還有杜松子、茶香、肉桂香和可可豆香，富節日味道。此特別版gin酒與Good Friends Project合作，將部分收益捐作慈善用途。以香港首支入桶陳釀gin酒過新年，而且還可做善事，一舉兩得。

蘇威Concept系列 奏甜美最終章

如果你是威士忌迷，相信也喜歡收藏特別版威士忌，而蘇格蘭著名威士忌The Macallan的特別版系列亦是熱門收藏對象。The Macallan Concept系列早前推出的Concept No.3是系列第3款作品，同時也是最終章，由品牌與美國知名平面設計大師David Carson共同創作。Concept No.3主要陳釀於能散發甜味與香料氣息、初次裝進的美國雪莉橡木桶，搭配可增添深度與厚度的精選歐洲橡木桶，達成平衡與清新兼具的和諧風味。外盒上印有David Carson為 Concept No.3獨家設計的作品，酒瓶也貼有他設計的酒標，以及印有其簽名的品牌標誌。下載特別為這酒而設計的App，向盒面掃一下，即有AR體驗，還有David Carson親自講解設計概念，很好玩！酒色帶深金黃顏色，果香甜美，帶洋梨、杏桃、橡木、雲呢拿、柑橘、肉桂及香料等味道，餘韻適中。買一瓶特別版威士忌收藏，作自己的新年禮物也不錯。

在此祝大家新年快樂，事事如意！

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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