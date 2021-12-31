人氣IG甜品店 從線上走到實體

爆餡吐司——丸系手作使用台灣馳名的大甲或高樹芋頭製作芋泥，芋泥爆餡吐司可再配以肉鬆、紫薯或芝士，分量不小。（$60/份）（IG圖片）

【明報專訊】去年全球人類坐困愁城，養成了網上購物習慣，IG店愈來愈旺場，當中不乏以甜品為招牌的店，高質的IG店每每開團預購便秒速滿額。來到今年，有人氣IG甜品店從線上落地，開設實體店。

卷蛋陣陣茶香 芋泥吐司爆餡

例如有傳統老字號麵包店暨日式卷蛋品牌Happy Roller，第二代負責人自2019年3月開網店，至今有逾4.8萬followers，今年7月在觀塘開設樓上實體外賣店。品牌卷蛋口味頗多，不少是以茶為主角，例如丸久小山園抹茶、伯爵茶、東方美人茶等，配方少油、少糖，加上每日人手製作限量供應，經常一卷難求。另一間賣台式芋圓、芋泥爆餡吐司的丸系手作，網店開業一年多已有超過1.4萬followers，今年5月於太古附近開設的樓上實體店，更是以設有座位的café模式營運，讓粉絲可以邊歎茶邊吃芋圓、吐司。

麻糬節網店雲集 嘗各家招牌貨

當然未必每間IG店都想開實體店，畢竟都是手工製作。難得在年中有商場連結了十多個本地IG甜品店，舉行「麻糬節——生活就像麻糬」，沿用各店自家招牌甜品，如貝果、曲奇、車輪餅、盒子蛋糕等，做出不同麻糬主題的甜點，現場實體售賣，讓更多非IG followers也能一嘗。

■Happy Roller

地址：觀塘成業街11至13號華成工商中心4樓10室

IG：@happyrollerhk

■丸系手作

地址：英皇道1065號東達中心11樓1101室

IG：@uen.hk

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