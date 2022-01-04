超人氣台式火鍋襲港 養生湯底 紅麻香白鮮甜

手工瑤柱滑——手工瑤柱滑在蝦滑中混入大量的瑤柱絲，每口都有濃濃的瑤柱香及瑤柱絲，絕對真材實料。（$128）（黃志東攝）

香脆炸物——脆炸黃金地瓜芋圓球（前，$48/6粒）以軟綿的地瓜泥和芋泥炸香而成，外脆內軟；而脆炸香蕉棒棒（後，$48/6件）則是炸香蕉糕，入口煙煙韌韌，相當過癮。（黃志東攝）

鴛鴦鍋——店中兩款招牌湯底分別是冰淇淋豆腐鍋及無老辣香鍋，點叫鴛鴦鍋即可兼嘗。湯頭以雞骨、豬大骨、蔬果等熬足6小時，然後再加不同中藥材及香料製成白湯及紅湯。白湯帶淡淡的藥材香，味道鮮甜；紅湯則辣度溫和，帶點麻香。（$78/位、加人參$88/位，鴛鴦鍋每桌另加$88；安格斯肥牛$288、老油條$68）（黃志東攝）

【明報專訊】冬天寒風來襲，最合時美食莫過於火鍋，一家人圍爐不但暖身暖胃，熱烘烘的氣氛更暖入心。城中火鍋店數之不盡，選擇亦多元，有粵式、川式、日式……而沉寂了一段時間的台式火鍋，最近又大熱起來，全因香港人念念不忘的台灣火鍋店「無老鍋」終於進駐香港，還有以牛為主打的「牛品」，在冬日帶來台式暖意。

最近城中的飲食熱話，必定是超人氣台灣火鍋店「無老鍋」登陸香港。開業前在facebook專頁留下訂座電話，讓客人致電訂座，據說有人在5小時內致電超過2200次仍因電話繁忙而未能訂座；開業後更是一位難求，1月的晚市預約座位已經爆滿，不過各位仍可以親身上門排隊，建議時間為下午5時半前或晚上9時後，又或者選擇午市、下午茶時段，較容易有座位。

無老鍋2009年在台北創立，主打加入藥材的養生鍋，台灣現有4間店，而香港店是繼上海及澳門後的境外分店，無論是食物、餐具，還是經營模式均與台灣店大同小異，一律只有90分鐘用餐時間。店家的裝潢亦如台灣店，紅色百子櫃已經吸引眼球，店內以深木色調為主，配上天燈外形的吊燈，充滿台灣巷弄的感覺。

自家冰淇淋豆腐 軟綿吸湯

店家湯底主要分白湯及紅湯兩款，白湯是麵包豆腐白湯鍋，屬店中的招牌湯底，以雞骨、豬大骨、蔬果等熬足6小時成湯頭後，再加入多種中藥香辛料熬成呈奶白色的湯底，入口帶淡淡的藥材香，味道鮮甜。另外，冰淇淋豆腐鍋則是白湯鍋中加入自家製的冰淇淋豆腐（追加$10粒，必須點冰淇淋豆腐鍋），其口感如魚腐般軟綿，其實是以豆腐、魚漿及花枝漿製成，吸湯一流。至於紅湯是無老辣香鍋，將中藥香辛料熬煮後，再加入白湯的湯頭，藥材味不算太強烈，並有大中小辣選擇，辣度溫和，帶點點麻香，不會搶走食材的原有鮮味。由於屬養生湯底，火候十足，店長建議先呷湯，嘗嘗湯的鮮味，然後吃鍋中的鴨血、麵包豆腐，才下配料打邊爐。若覺得湯底味道較淡，可要求店員添加濃湯，增添味道。

鴨血麵包豆腐任食 炸香蕉棒煙韌過癮

湯底以每位收費，可任食台灣直送的鴨血及麵包豆腐，鴨血嫩滑彈牙，而麵包豆腐吸滿湯後軟綿香濃，大胃王更可在自助醬料位置自行盛載白飯，絕對可以滿足離場。至於醬料區有自家調配的醬油、蒜頭水、辣椒、香葱、香油、白醋等，可調配迎合個人口味的醬料。

細閱電子餐牌，配料分為肉類、海鮮、丸類、餃類、炸物等，當中被視作餐前小食的炸物最有特色，有香港店自家製作的脆炸手工韭菜餃，入口香脆冶味。至於脆炸黃金地瓜芋圓球及脆炸香蕉棒棒則是台灣直送，前者以軟綿的地瓜泥和芋泥炸香而成，外脆內軟，香糯美味；後者則是炸香蕉糕，入口煙韌，相當過癮。值得一讚是炸物放涼後，外皮仍然香脆，沒有油膩口感。

手工瑤柱滑 真材實料有驚喜

餐廳開業近1個月，店長表示暫時最受歡迎是各款台灣直送的配料，如老油條、排骨酥、香滑蛋餃等。老油條屬於索湯的配料，入口較本地的硬，吸滿湯汁後，滋味十足；排骨酥如鹽酥雞般香口卻略帶醋酸；蛋餃外皮煙韌，豬肉餡料嫩滑滿肉汁。但最有驚喜必定是手工瑤柱滑，在蝦滑中混入大量的瑤柱絲，每口也有濃濃的瑤柱香及瑤柱絲，絕對真材實料。

肉類款式選擇比台灣店更多，並且更加講究，如日本鹿兒島藤嶺牧場直送的日本A4和牛、日本黑豚肩肉等，還有安格斯肥牛，甚至本地的手切牛頸脊、封門柳、牛黃喉等。而店中飲品為迎合香港人口味，除有台灣店的枸杞菊花露、冰鎮烏梅汁，還特別調配了柑桔檸檬茉莉花茶、薄荷青檸梳打等，而吃過火鍋後，餐廳更會送上水蜜桃沙冰，酸酸甜甜，清爽解膩，更可清一清味蕾。

■無老鍋

地址：銅鑼灣登龍街18號 V Point 5樓

查詢：2633 3586

文：古月淇

編輯：梁小玲

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