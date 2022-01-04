$169起火鍋放題 牛氣冲天

牛品一品鍋——以牛骨、牛腩、瑤柱、藥材、黑胡椒等熬足8小時，用以湯底燜煮牛筋及金錢肚，牛筋彈牙具嚼勁，金錢肚香軟，每口湯也帶濃濃牛肉香。（黃志東攝）

台式小食——火鍋以外，還有各款台式小食，有可以即食又可放湯的米血糕（圖），亦有麻辣牛腱，麻香辣勁並重。（黃志東攝）

【明報專訊】位於尖沙嘴的「牛品台式火鍋」是最近開業的台式火鍋店，單看餐廳名字便知以牛為主打，而火鍋亦充滿台灣的經典元素。火鍋店請來曾經擔任台灣老四川行政總廚的李龍翔主理，10款自選湯底有帶台灣風的元氣養生鍋、牛品秘製麻辣鍋、酸菜白肉鍋，亦有充滿東瀛味道的柴魚昆布鍋、花菇昆布鍋等。當中以牛品一品鍋最得牛迷歡心，湯底以牛骨、牛腩、瑤柱、藥材、黑胡椒等熬足8小時，而牛筋、金錢肚等則以牛湯底燜足4小時，牛筋相當彈牙具嚼勁，金錢肚香軟，每口湯也帶濃濃的牛肉香，用來焯牛肉，味道層次更加突出。

最頂級套餐 任食矜貴鹿兒島和牛

店家晚市火鍋限時120分鐘，價錢以肉的種類及入座時間劃分，套餐全部任點任食，並有4款選擇，最頂級的牛殿品套餐，可品嘗11款豬、牛、羊、雞肉，有矜貴的鹿兒島黑毛和牛、澳洲M9及M5牛肩胛肉、西班牙栗飼豬肉等；而最經濟實惠是牛上品套餐，有美國牛胸腹、新西蘭羊卷肉、西班牙栗飼豬梅肉等5款肉類供應。

必試棒球貢丸 大如BB拳頭

自助專區選擇相當多元，配料有超過20款選擇，部分更是台灣直送，如墨汁花枝丸、台灣百頁豆腐、台灣燕餃、大甲崧化芋頭、A菜等，當中棒球貢丸及炙燒芋泥堡更是心水選擇，大如BB拳頭的棒球貢丸肉汁豐腴，而芋泥堡則以煙韌的外皮裹着軟糯的芋泥，吸滿湯汁後，更能襯托出芋香。火鍋以外，店家還提供台式甜不辣、麻辣牛𦟌、鹽酥雞、滷肉飯等台式小食，保證大家可以滿足離場。

■牛品

地址：尖沙嘴樂道32至34號

查詢：2701 8928

收費：牛上品$169（午市）/$179起（晚市）、牛極品$219（午市）/$229起（晚市）、牛御品$269（午市）/$279起（晚市）、牛殿品$459起（晚市）

註：午市（中午12:00至下午3:00）限時90分鐘；晚市（3個時段：下午5:00至晚上7:00、晚上7:00至9:00、9:00至11:00），限時120分鐘

[飲食]