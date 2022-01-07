飲食Quicknote：賀歲年糕 環保「走盒」更抵買

【明報專訊】還有不足1個月便到農曆新年，不少人已忙於選購賀年糕點，皆因愈早訂購，優惠愈多。Mira Dining旗下米芝蓮推介食府國金軒及翠亨邨，今年推出多款鹹甜賀歲年糕，凡於1月19日前預訂可享優惠價，若揀選免禮盒輕盈版，售價更低，以國金軒去年熱賣的巴馬金腿蘿蔔糕為例，禮盒裝原價$428，輕盈版只售$295。

除了熱賣的巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕及金箔燕窩花香椰汁凍糕外，今年新增矜貴的黑松露純素山藥糕，打開包裝陣陣黑松露香撲鼻而來。山藥糕製作甚花心思，廚房先將香菇和雞髀菇切粒炒香，混合清水、粘米粉、生粉、澄麵粉、黑松露牛肝菌醬及黑松露片成粉漿。新鮮山藥切片，沙葛切條，汆水後趁熱加進粉漿拌勻，隔水蒸約1小時，在糕面上點綴意大利黑松露片。此糕可隔水蒸10至15分鐘，口感綿滑，亦可用慢火煎至金黃色，外微脆，內爽甜。

而翠亨邨亦推出5款賀年糕點，除了大家熟悉的元貝淮山糕、臘味蘿蔔糕、椰汁年糕和馬蹄糕，同時新增白桃椰汁凍糕，底層是椰汁糕，上層是以白桃肉及白桃汁製作成的果凍，桃紅色賣相夠晒I-Gable！●

Mira eShop賀歲年糕

禮券發售日期：即日至1月22日

禮券兌換日期：1月20至29日

換領地點：

國金軒賀歲年糕：尖沙嘴及中環分店

翠亨邨賀歲年糕：尖沙嘴、中環及銅鑼灣分店

網址：www.mira-eshop.com●

送國金軒黑松露純素山藥糕及翠亨邨白桃椰汁凍糕

Mira Dining送出國金軒黑松露純素山藥糕及翠亨邨白桃椰汁凍糕予《明報》讀者。名額11個，每人可獲山藥糕及凍糕各1盒。有興趣的讀者可於1月11日（周二）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：國金軒今年全新推出的黑松露純素山藥糕，使用哪3款菌類？

整理：陳麗斯

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