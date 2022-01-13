尖沙嘴「四合院」歎新派北方菜 金湯桂花魚伴無敵維港景

餐前酒——望住優美維港，最好先來杯餐前酒。造型獨特看似有顆巨型珍珠在杯面的Lunar Quest（前， $158）味道有點似經典雞尾酒Piña colada，但有少少薑辣，上面的「大珍珠」，其實是煙熏味的泡泡，很有趣。至於The Fortune Teller（後，$158）就是一杯加入洋甘菊、東方美人茶及蘋果汁調成的氈酒特飲，茶味清香。（黃志東攝）

大紅燈籠高高掛——招牌菜式，一大籃上枱，甚有先聲奪人之勢。籃中的燈籠乾椒非常搶眼，但那只是裝飾，重點是藏於其中的炸軟殼蟹，酥香脆口，外面加了點點辣椒調味，一籃子4隻，開半8件，轉眼就吃光。（$458）（黃志東攝）

點心拼盤——除了球狀的碧綠桃膠素菜餃（左二）以3款菇菌及桃膠為餡，屬素餃外，其餘3款——麻辣鳳尾蝦餃（左一）、欖角鱈魚餃（右二）及泡椒蝦餃（右一）都以大蝦和豬肉為餡，當中最特別是以榨取四川泡椒汁製成的蝦餃外皮，不僅好看，食起來香辣帶微酸，非常特別。（$218）（黃志東攝）

全新菜式——兩款全新菜式，花椒金湯桂花魚（前， $538），香滑鮮嫩，大廚在豬骨老雞湯底中除了加入四川酸菜和貢菜外，還加了鹹蛋黃，中和酸味，亦令湯頭帶金黃色，更加好看。蒜味麻香帶子（後， $238）看似肥膩，撈麵的醬汁其實是大廚特調，有點似重慶小麵汁，香而不辣，蒜香中又吃到醋香，撈勻來配香煎的帶子，是開胃的涼菜麵食。（黃志東攝）

【明報專訊】選餐廳，每人有一把尺：有人看重性價比，有人只求方便就近，有人要求服務親切。如果你相對着重用餐氣氛，而且又喜歡新派北方菜的話，那剛搬新舖的胡同，就是2022年必到之選。由北京道遷往中間道，新店比舊店大了三分之一，且多了3間古色古香的貴賓房。主用餐區開揚維港景不變，又加入不少新菜式、創意點心，足夠令人期待。（註：因應政府防疫措施，餐廳即日至1月20日晚上6時後禁堂食，開放時間及營業資料以官方公布為準）

青磚打造北京老胡同氛圍

胡同的舊店，就算未去過，都大抵見過照片。餐廳經營近20年，裝修古色古香，掛滿紅燈籠，一派古老又神秘的東方風情。最矚目還有那個一見難忘的無遮擋維港海景，可說是招呼外國朋友的不二之選。新店選址中間道H Zentre頂層，仍是以青磚打造北京老胡同的氛圍。面積比舊店大了三分之一，有足夠空間以手工木屏風劃出3間貴賓房。走入主用餐區，仍舊見到無敵維港景色，尤其入夜到訪，一路走來四周昏暗，突然眼前一亮，萬家燈火的璀璨夜景躍現眼前非常夢幻，待疫情好轉可一嘗晚餐兼打卡。食物方面，仍舊主打北方菜，夾雜川辣風味，擺盤華麗精緻，完全擺脫中菜老套刻板的印象。

炸軟殼蟹出「椒」搶鏡

要數最先聲奪人的，當然是招牌菜「大紅燈籠高高掛」，乍看似是一大籃燈籠辣椒乾，其實主角是藏在中間的香辣炸軟殼蟹。軟殼蟹炸得透香，入口酥脆，加了辣椒粉吊味，更是香口。再來的金湯酸菜魚也好吃，桂花魚起骨切薄片，香嫩滑溜，呷口湯，酸辣有致，帶點點鹹香，原來先將豬骨、雞熬兩三小時製成湯底，再加入四川酸菜及脆口醃貢菜、萵筍等與魚片同煮，為了令湯頭味道複雜濃郁，還加了鹹蛋黃，難怪湯色帶金黃，味道香濃。另一道麻辣蝦最適合配酒，大蝦隻隻分量十足，先炸香，再用自家調製的麻辣醬快炒，令整隻炸蝦充滿麻辣香，蝦肉爽實帶鮮，麻香之外又食到蝦肉本身的鮮甜。

竹炭鹹水角藏魚香茄子

都說餐廳的日景、夜景截然不同，食物亦一樣。來吃午餐，不妨試試點心，非常有創意。打開餐牌，不少點心都是坊間難得一見，比如泡椒蝦餃，將四川泡椒打爛搓成黃澄澄的外皮，食起來，微辣微酸，不止顏色亮麗討好，味道又比普通蝦餃更加複雜。又如花枝響鈴腸粉，將墨魚膠捲住脆脆的響鈴，再包上腸粉皮，有點似炸兩，但食起來卻又比炸兩酥香得多。還有清湯腩湯包和蝦醬通菜魷魚卷，前者將清湯腩灌入小籠包中，以牛代豬，肉味更香濃；後者將通菜魷魚剁碎，以蝦醬炒香，包在米紙春卷內炸香，非常冶味。說起來，這裏的行政總廚張勇強似乎很喜歡將小菜元素加入點心中，白雪雪的麻婆豆腐包，將香香辣辣的麻婆豆腐製成餡料放在包中，非常特別。另外，黑漆漆的鹹水角，一咬竟帶鹹魚香，原來是魚香茄子的變奏，頭一次吃到以肉碎和茄子做鹹水角餡料，鹹鹹香香，充滿驚喜。

■胡同

地址：尖沙嘴中間道15號H Zentre 18樓

查詢：3428 8342

註：設加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]