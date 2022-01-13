尖沙嘴8000呎搵食熱點 雲集世界各地美食

環境舒適——Savvy佔地逾8000平方呎，設計充滿現代感，無論坐下來用餐，還是購物後小歇都是尖沙嘴鬧市內的好選擇。（餐廳提供）

招牌雞尾酒——左起：Pome and Plum、Yuzuvvy、 Sassy Classy、Citrus Vibe（$108起）。餐廳酒吧供應多款特色雞尾酒，包括用鹹柑桔及巴西烈酒cachaça調成的Pome and Plum，配搭新穎；又或者果香飄逸的 Yuzuvvy，以梅酒混合柚子蜂蜜、橙汁及清酒調製，面層鋪上柑桔沙冰，清新討喜。（餐廳提供）

印式奶油咖喱雞配印度烤餅——食物選擇甚多，除了中西美食、麵食、扒類、素食之外，就連東南亞及印度菜式都有，奶油咖喱雞味道濃郁，辛香入味，咖喱汁用來蘸烤餅，一滴也不會浪費。（餐廳提供）

【明報專訊】在尖沙嘴逛街走累了，想找個地方歇歇腳，選擇不少。最近又多了一個餐飲空間Savvy，地點極之方便，位於海港城太子酒店，連接商場3樓，佔地超過8000平方呎。

套餐自選組合夠彈性

餐廳食物選擇簡直可以媲美自助餐。由有28年經驗的餐廳總廚吳冠龍率領來自泰國、印度、印尼及本地廚師團隊主理。供應中西美饌，如麵食、日式定食、東南亞經典菜、海鮮扒類、素食、無麩質食品，就連印度菜式都有。午、晚餐採套餐形式，客人可先到放滿各式冷盤的餐桌自助挑選前菜，主菜則自選一款，最後從別致的甜品車選出心水甜點。平日3道菜午餐最便宜$348起，吃不下3道菜，亦可只點選自助前菜，200多元有交易，靈活有彈性。以尖沙嘴區來說，加上地方舒適，可算相當抵食。

餐飲空間寬敞，有流線形吧枱，以及白色雲石酒櫃，時尚有型。供應來自法國、意大利及新世界經典美酒，還有利用雪梨橡木酒桶陳釀出的桶陳雞尾酒，口感香醇。至於以甜點區為中心的用餐空間，窗外有天然光透入，舒服雅致，最適合一家大小來歎下午茶。這裏最出名就是一系列為小朋友設計的兒童茶點及招牌藍莓芝士餅，以澳洲芝士製作，與藍莓果蓉巧妙配合，鋪上新鮮藍莓及矜貴銀箔點綴，高貴優雅，細致軟滑，不容錯過。

■Savvy

地址：尖沙嘴廣東道3至27號海港城港威商場3樓3209A號舖

查詢：2113 6188

註：設加一

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