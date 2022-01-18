薑汁鳳梨酥 芝士蝦米酥 賀年送上手工滋味添暖意

【明報專訊】過年送禮，講求心意，一份有溫度的手工產品更能讓對方感受到送禮者的誠意和祝福。即使是一件餅乾、一粒糖果、一顆朱古力，也是由職人們用心選料，悉心製作，每一件皆是獨一無二，真材實料。今次蒐羅城中有溫度又體面的特色手工賀年禮盒，讓你輕鬆入手，為至愛親朋送上暖暖好滋味。

曲奇、鳳梨酥、蝴蝶酥等烘焙甜點一直是送禮熱門之選，記者有朋友更提早預購微熱山丘鳳梨酥、帝苑酒店蝴蝶酥，代購葡京樂宮餅店的腰果曲奇等。知名品牌固然高質，不過香港也有許多小型烘焙店，他們的出品絕不比大品牌遜色，烘焙網站「烘焙‧愛麗斯」正是其一。主理人愛麗斯熱愛烘焙，更曾到東京藍帶國際學院完成烘焙文憑課程，在其社交網頁裏經常看見她四出拜師學藝，憑着出色的手工法式鳳梨酥打響名堂。金黃色的法式酥皮外層，用台灣的金鑽鳳梨及土鳳梨作餡料，酸甜不膩；另有薑味鳳梨酥，加入本地種植的薑為材料，味濃帶微辣，很有本土特色。而另一款法式手工果仁曲奇，記者認為甚至比鳳梨酥更出色，原因是愛麗斯落重料，用上3款原粒果仁：杏仁、腰果、夏威夷果仁，加上新西蘭牛油、日本麵粉、法國鹽之花。一打開小盒，濃郁的牛油及果仁香撲鼻而來，香脆鬆化，質感十足，而最讓人回味的是些微的鹽之花鹽粒，簡直是整塊曲奇的靈魂。品牌今年更特別推出賀年禮盒「愛麗斯‧酥滿足禮盒」，集齊手工果仁曲奇、原味和薑味鳳梨酥，一次滿足3個願望！

社企禮盒嘗「志氣」花果茶

社企「共廚家作」的賀年禮盒，則結合多個微型品牌的手工佳品，包括聘請失業基層婦女手工製作的手工花果茶「姐姐志氣茶」、大吉大利曲奇、桃花運暢旺曲奇等6款手工曲奇，以及以茉莉花茶為基調、名為「瑰荔回憶」的雞尾酒，一次過試盡多款本土手工滋味。手工製作產品，當然有吸引力，但論入手方便程度及優惠，也不要小覷老字號連鎖店。奇華餅家今年推出8折優惠日，今日於全線分店及網店（機場分店除外），購買賀年產品包括鬆脆的蛋卷和鳳凰卷、香甜的土鳳梨酥和鳳梨金酥，以及用高質牛油製作的酥脆蝴蝶酥和杏仁條，均可享8折優惠。而走日系路線的東海堂，亦推出和風蛋卷酥餅禮盒，結合4款王牌小食，包括原味和朱古力味蛋卷、192層的一口杏仁條，以及帶焦糖外皮的一口甜心酥。

熱賣琥珀合桃 啖啖麥芽清香

喜歡中式零食的話，可以試試三點水料理的手工琥珀合桃，以台灣古早麥芽膏製作，此麥芽膏以德國小麥及台灣糯米蒸製而成，甜味天然柔和。先把合桃和麥芽膏拌勻後炸香，使麥芽膏的甜味滲入合桃中，由內至外都吃到麥芽清甜，且有別於坊間的琥珀合桃較黏和硬，它並不黏手。此琥珀合桃常斷貨，品牌於農曆新年推出手工琥珀合桃分享裝，訂貨緊張，有買趁手！

人氣IG店玩創大福 沉醉松露朱古力

甜點網店柑子GanZi推出虎年限定禮盒，包括傳統中式甜點養生南棗合桃糕，亦有新派的焦糖蜂蜜杏仁盒、香辣芝士蝦米酥和黑糖果仁牛奶糖，首創的香辣芝士蝦米酥最具特色，採用煙熏辣椒粉、熟成車打芝士及法國AOP認證發酵牛油製成手工酥餅，再混合日本生曬赤蝦米而成，入口先有蝦米芝士鹹香，後微辣。喜愛傳統口味糯米糍的話，推介人氣IG小店Just for Mochi的手工大福（日式麻糬），每日新鮮製作，他們的糯米粉皮花足3年時間研發出無油少糖配方，入口特別柔韌。現有10多款創新口味，如以黑芝麻忌廉配豆腐忌廉芝士、宇治抹茶牛乳為餡料，味道非常豐富。除可於IG店訂購，中環Sonia Coffee亦每日供應7款口味，每周更新一次。想傳統一點，給親友送上朱古力的話，可選手工品牌Gamma Craft Chocolate的新年版威士忌松露朱古力禮盒，以日本著名Nikka Whisky製成4款酒心朱古力，酒香醇美。

■INFO

烘焙‧愛麗斯

運費：每單買滿$800免運費，$800以下付$80

訂購網址：bit.ly/3nxeE3x

東海堂

網址：www.aromeonlineshop.com.hk

柑子GanZi

運費：即日至1月25日，每單買滿$350免運費，$350以下每盒付$30

網址：hk.pinkoi.com/store/ganzi

好生活

運費：香港及九龍區每單買滿$399、新界區滿$499免運費，$399或$499以下付$80

網址：goodlife.com.hk（有售共廚家作、三點水和Gamma Craft Chocolate禮盒）

Just For Mochi

地址：中環砵甸乍街45號H Code地下2號舖（Sonia Coffee）

IG：@justformochi

奇華餅家

查詢：2785 6066

Artisan Lounge

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA地下008至008A號舖

查詢：2601 3428

Plantation by teakha

運費：每單買滿$500免運費，$500以下付$30

網址：plantation.hk

Saicho

運費：每單買滿$800免運費，$800以下付$80

網址：hk.saichodrinks.com

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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