趣致福虎一躍利市封賀年

【明報專訊】壬寅虎年將至，各大商場爭相推出利市封應節，老虎成為利市封的大熱圖案。將軍澳東港城趁虎年送出「福虎獻瑞利市封」。

利市封共有橙、黃、紫和粉紅4色，每個利市封均有4個不同表情的卡通老虎頭造型，分別戴上財神帽、紅錦鯉、金元寶及狀元帽等特色帽子，並印有燙金吉祥賀語，如福虎拱照、虎躍新程、龍精虎猛和虎虎生威。現凡於商場消費滿指定金額可免費換領。

■東港城「福虎獻瑞利市封」

換領日期：即日至1月31日

地點：將軍澳重華路8號 東港城2樓禮品換領處

換領方法：於東港城內即日單一電子消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員按指定積分及消費金額可換領以上利市封及利市封禮盒

查詢：2628 7399

■送阿一鮑魚阿一「祿」福袋

東港城送出阿一鮑魚的阿一「祿」福袋（包括阿一紅燒元貝鮑魚（4隻裝）、阿一紅燒花菇鮑魚（4隻裝）、阿一精選花菇（200克）、阿一元貝鮑魚汁（150克）、阿一精選黑木耳（100克）、鮑魚蝦子麵（6個裝））予《明報》讀者，名額10個，每人可獲福袋1個。有興趣的讀者可於1月21日（周五）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：今年東港城利市封以哪個生肖做主題？

整理：陳麗斯

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