酒杯形狀 弧度 厚薄 細節大不同 五花八門的威士忌用具

由本地設計師研發的外攜威士忌杯套Justin by Just Ordinary，獨特的形狀令它難得地能擺放至少8款市面上常見的酒杯，在出行過程中完全不會搖晃，保護力十足。（品牌提供）

Glencairn Blind Tasting Set是色彩繽紛但對品飲意義並不大的特別版，話說他們也有推出威士忌用的水晶Rock杯及Decanter套裝，也是相當精美但實際使用價值不大。（品牌提供）

Peugeot-Saveurs Expérience Whisky的外觀上老實說不太好看，但形狀和冷凍座的獨特設計似乎亦有不少科學研究證明其功能，不知大家會否有興趣一試。（品牌提供）

有喝酒的朋友對Lucaris這品牌應該都不會陌生，此Masters' Choice Collection-Gràn新系列專門針對資深飲家，以提升幾類不同威士忌口味為目標而研發的一套威士忌杯（左起：Delicate、Classic、Sherried、Peated），除了能做到想要的效果，纖薄細緻的做工亦令人愛不釋手。（品牌提供）

【明報專訊】「工欲善其事，必先利其器」在很多範疇上也是相通的。如想在享受美酒這件事上錦上添花，當然要配一隻能讓它表現更出色的酒杯。在此道鑽研更深者，連不同酒款之間選的杯都有分別，甚至還會加上一堆出人意表的小玩意，令整個體驗帶來更新奇的變化。今次就來為大家介紹五花八門的威士忌用具。

最常用聞香杯變奏版

首先我們要明白普通的rock杯並不是一款太適合品嘗威士忌的酒杯，而除了像Samaroli Glass或1920s Blender's Glass這類更適用於特定酒精濃度的設計外，業界和大部分資深飲家都會用蛋形或是鬱金香形的聞香杯，雖然品牌之間的大小弧度厚薄等細節也有差異，但事實上那輕微的分別是可以接受的，始終主要都是為日常飲用而生產，也不能要求他們的表現面面俱圓。

斜杯口設計 強化花果香氣

但有沒有可能像葡萄酒一樣，真的有不同設計去針對各種味道的威士忌呢？來自新加坡的威士忌專家Matthew Fergusson-Stewart，最近就和酒杯品牌Lucaris合作，研發出一套4款專屬威士忌、名為Gràn的大師系列。4款酒杯的設計分別為較平衡的Classic，獨特斜杯口設計的Delicate有助強化花果香氣，杯肚最闊的Sherried則能夠讓酒液跟空氣接觸得更快，帶出雪莉桶的深邃與變化，而杯口最細長的Peated卻在柔和泥煤的味道同時，讓人感受到它的豐富層次。這個去年才完成的計劃算是不錯，因為主流Single Malt，都是在花果香氣、雪莉桶特色和泥煤味道3個大分類下延伸開去，試用過後這3款酒杯也的確各有特色，可惜產品剛推出，暫時只有較昂貴的手做版本（約1500港元），應該沒有那麼快就普及。

以下介紹的一款作品，看起來或者會令人覺得奇怪，它是來自法國餐酒具品牌Peugeot-Saveurs設計嘅Expérience Whisky，據說其他烈酒都合用。勉強可算是花蕾形狀設計的酒杯，體積略大，底部有一個突起的位置，聲稱可以用弧度集中香氣到中間，亦有一個配套的冷凍座，用以把威士忌保持在一個有點涼又不會太冷的飲用溫度。在其他酒類酒杯中，也有底部加有刻紋或其他刻紋以提升香氣的設計，但在適當飲用溫度這一部分卻有些可圈可點，這款我還未用過就先不作評論，但個人覺得外觀方面不太好看。

除了設計的分別，用料和奢華度也可以有很大差別，例如The Macallan推出的日本酒杯、一些日本匠人手作的藝術品級作品，動輒過千元，雖然用途上可能和經典的聞香杯差不多，至少看起來更賞心悅目。也有不少品牌推出用上彩色玻璃製作的所謂Blind Tasting Glass，但其實我們Blind Tasting時很少從外觀顏色判斷，蒙瓶就可以了，有色杯反而有點畫蛇添足。也有國外朋友嘗試過以鈦金屬製作聞香杯，說是能大大降低酒精感，甚至還有些以橡木或竹來製作的聞香杯，但似乎會對酒的味道影響太大，我也沒再深入探討了。

感受酒香香水瓶

不同人有各自享用威士忌的方法，對習慣加冰喝的朋友來說，不同形狀的冰模當然不在話下。而在更多時間，威迷會選擇加幾滴水稀釋，以求帶出更多香氣，雖然以普通飲管或一隻小茶匙都可以做到，但總有人想做得比較有儀式感，像Glencairn、Eisch、Norlan等成名已久的酒杯品牌，也慢慢推出愈來愈多配套的Whisky Pipette，手工精細程度不下於他們的酒杯，添進去的水也有數個來自蘇格蘭不同產地的礦泉水，甚至還有些像古時貴族用的香水瓶，實際是用來讓大家感受香氣的噴壺。

就是在外喝酒，也可以玩得很講究，大家已經不是隨便拿瓶酒或是一個hip flask便算，直接連自己的愛杯都要一起帶出去。當然不是整盒一起攜帶的話，沒有防護會很容易撞碎，所以上述那些酒杯品牌中，部分也有生產專屬的酒杯便攜套。其中一位香港酒友更在3D打印技術幫助下，設計出一款可以兼容8款在香港市面較常見威士忌杯的保護套，讓人在外出時也更為安心；更誇張的是，聽聞台灣甚至有酒類愛好者特地打造威士忌出遊背包……

花在喝酒的心思真的可以無窮無盡，所以只有大家未想到，接下來這幾年，我相信仍會有千奇百趣的新產品不斷面世。

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com