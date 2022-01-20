無味精家常菜餸包 20多元有交易

【明報專訊】遼參鮑魚雖好，但終究不是平民百姓天天吃的美味。來點貼地的，不如試試銀杏館的出品。開業近20年的銀杏館以幫助長者就業、融入社會為宗旨。兩年前因應業務發展，早就計劃推出急凍餸包，誰知適逢殺出新冠疫情，幫忙推了一把。餸包的菜式都是從轄下餐廳現有菜式中挑選出來，走經濟路線，1人分量，最便宜二十多元已有交易，經濟實惠。當中不乏素食之選，由於主理的廚師都是長者，不止入廚經驗豐富，也明白長者口味，燜煮菜式特別軟腍，口味亦較清淡，強調不加味精，買來孝敬長輩，非常適合。菜式有40多款，當中不少是店中的招牌菜。熱賣菜式包括：花生豬手、獅子頭、太婆羊扒等；冬天時，羊腩煲亦是熱選。

另一款推介是有機柑桔醬油浸玫瑰熏雞，最特別是用上銀杏館自家在上水農場種植的有機柑桔，醃製至少6年，製成酸甜開胃的柑桔醬。走地雞以普洱茶煙熏後，以玫瑰露、柑桔醬醃好再蒸。吃時同樣原袋放到沸水煮10來分鐘，一剪開包裝，已聞到濃濃的煙熏香，雞肉滑溜，微酸帶甜，半隻賣$98，省下不少入廚工夫。買些放在冰格備用，不用解凍，收工回家，煮個白飯，馬上開餐，夜歸上班族也吃到住家味道。

■銀杏士多

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註：消費滿$400可免費送貨，又或到分店自取

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