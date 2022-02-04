紫蘇香茅清燉檸檬 變身梳打特飲

【明報專訊】由香港大學公民社會與治理研究中心，伙拍本地農舍合作的食農創新品牌「本地種植 LoCoFARMS」，致力探索本地農作物的可能，推廣在地永續食農文化，並設有製作平台「本地廚房」。品牌數年前由陳皮燉檸檬擷取靈感，為本地檸檬創作新產品，於2018年以本地有機種植的檸檬、紫蘇、香茅，加入冰糖製成清燉飲品，創作出全新手工飲品「紫蘇香茅清燉檸檬」，經多番改良後，於2020年正式推出。有別於中式燉檸檬動輒燉10多小時，這款清燉檸檬製作需時約4小時。

記者走到沙頭角的「本地廚房」，廚房明亮企理。廚房使用孖記等農場的本地有機香水檸檬，22公斤檸檬大概可製100樽（220克）。農作物洗淨後，將檸檬切成連皮三角小片，原條香茅、檸檬片、紫蘇和冰糖清燉。最後將檸檬片、紫蘇和清燉檸檬液入樽，真空密封消毒。

此產品色澤呈微粉紅色，檸檬皮和肉有嚼勁，滿腔檸檬和紫蘇清香，再加上淡淡的香茅，整體清爽不死甜。可舀一至兩湯匙連配料加入熱水焗5分鐘；亦可舀一湯匙混合200毫升梳打水或湯力水做特飲，亦可加酒精類飲品製成cocktail，較百搭和易入口，「本地廚房」廠長Vivian分享此產品較受年輕人和女士喜愛，尤其是20至30歲的OL。他們亦為本地檸檬研發無花果檸檬果醬、檸檬風味的粒粒冬瓜露等產品。

■本地種植LoCoFARMS

IG：@locofarms.hk

網址：hk.pinkoi.com/store/locofarms

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