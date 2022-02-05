西環日式「四合一」餐廳 流心芝士盒 軟殼蟹添脆味

分量十足——巨型的和牛三重芝士漢堡（前，$128）很有瞄頭，最特別是夾有大大片烤香的脆芝士片，吃時將芝士壓碎，既香且脆，與夾在漢堡中間的芝士契合，口感豐富。橙紅色的北海道芝士海膽卡邦尼意粉（後，$168）用海膽醬加福岡蛋黃煮成，放了大大片加拿大海膽，鮮濃味香。（Eclipse by Luna）（林靄怡攝）

八味豚足燒——大廚選用十勝豚前蹄，貪其質地軟腍，慢煮後，下地師傅塗上秘製醬汁一燒，豬皮帶點焦香，再撒上七味粉，非常冶味，下酒最好。（$88，淳吟．峠）（林靄怡攝）

洋風生蠔蒜油煮——靈感源自tapas的蒜油蝦，以橄欖油、牛油將蒜蓉、番茄、白菌炒香，加入酒盜，與廣島蠔、鮮蝦、白貝同煮，以小火鍋形式上枱，不怕變冷凝油。每款海鮮都食到原汁原味，卻一點不油膩，吃至最後，用麵包蘸橄欖油，享盡每滴鮮味。（$128，淳吟．峠）（林靄怡攝）

麵包多士——店內有多款新鮮麵包多士出售，麵糰及上面的蔬菜都是由日本直送，味道和大阪Painduce本店吃到的一樣。（$35至$40/件）（林靄怡攝）

靈熊坐鎮——穿過這「山洞」就會到達爐端燒「淳吟．峠」的用餐區，山洞牆上繪有北海道阿伊奴族靈熊的圖案。（林靄怡攝）

手藝了得——來自沖繩的料理長下地敦曾在爐端燒名店六本木田舍家工作，手藝和經驗絕對毋庸置疑。（林靄怡攝）

特色美食——慢煮鵝肝芝士（右前，$108）吃法最特別，鵝肝和豆腐以9:1比例混和慢煮，吃時先咬半件原味，再蘸黑醋汁吃餘下的半件，然後吃一件用余市白酒、清酒煮過的青森青蘋果，果然一點不肥膩。至於Toge海鮮卷（右後，$168）其實就是加料吞拿魚飯卷，以赤身、中拖羅及魚腩粗條捲成，配大葉、京都九条葱和鱈魚脆脆，魚香柔美。而法式關東煮（左，$88）則是以法式洋葱清湯為基礎，加入昆布鰹魚等煮成濃湯，放入番茄、宮崎腸仔、紅蘿蔔等蔬菜，上枱後有專人磨出巴馬臣芝士，熱湯將芝士融化，更香更濃。（淳吟．峠）（林靄怡攝）

滋味滿足——芝士班尼迪鱈場蟹肉吐司（前，$148）。吃這類多士盒最怕中間只是一堆芝士，又肥又膩；但這個蟹肉吐司，切開除了見到流心芝士汁外，還有大量雜菌，細味還吃到絲絲蟹肉，用來蘸麵包，芝士控一定很滿足。飯後，來一件Luna Classic Double Cheesecake（右，$68）和一杯House blend latte（後，$38），蛋糕柔滑，咖啡香濃，配搭完美。（Eclipse by Luna）（林靄怡攝）

【明報專訊】約朋友食飯而不知對方喜好的話，最好大包圍。選日菜通常無撞板，港島西堅尼地城新開的「八一蔵」，就集高級爐端燒、酒吧、日式café於一身，臨走前還可以買點日本手信和大阪人氣多士麵包Painduce回家慢慢歎。一個地點，滿足多個願望，怎不是吃飯的好地方。

蔬果麵包多士 椰菜花煙肉最好味

為什麼叫「八一蔵」？八一，不就是日本國際電話區號，開宗明義，就是一間可以讓你接通日本的餐廳。5000平方呎的面積主要分為4大區。一入門口顯眼處就見到大列麵包櫃，這個名為Painduce的大阪品牌，最擅長將日常蔬果加入麵包中，令麵包變成可隨身攜帶的創意料理。暫時推出的多以open toast為主，大大片蓮藕整齊排在包面，中間放了煙熏雞肉，一望就知有多足料。為了與日本本店看齊，店中的麵包由麵糰到蔬果食材全部由日本直送。11款人氣麵包多士中，椰菜花煙肉多士最好味，椰菜花爽甜，煙肉鹹香，加上香脆的多士，分量大，吃一件已經很滿足。麵包以外，另一邊還有很多日本甜品、清酒、零食等雜貨可以選購，食完飯可以慢慢揀。

再走入一點，就是café形式的Eclipse by Luna。All day breakfast、沙律、薯條雞翼、意粉、漢堡必不可少，還有3款生酮菜式，非常細心。食物選材和用料都挺不錯，試了芝士班尼迪鱈場蟹肉吐司，其製法是挖空竹炭麵包，將北海道鱈場蟹拆肉，連同洋葱、雜菌、牛油、忌廉、車打芝士同焗，再放上福岡蛋黃。切開時，蛋黃和芝士緩緩流出，雜菌分量亦多，以香脆的竹炭包蘸來吃，香濃好味。還有面層炸得香香的軟殼蟹，感覺很豐富。

另有分量十足的和牛三重芝士漢堡，用竹炭包製成的漢堡配上車打及mozzarella芝士，以及美國安格斯和牛漢堡扒，本身已夠吸引，最特別是中間夾了一塊又大又薄的脆芝士片，用巴馬臣芝士焗香製成，一啪即碎，夾在漢堡內同吃，口感多幾分鹹香脆口，芝士味更加濃郁，實在生色不少。

「總統級」爐端燒 必歎彈牙豬手

如果覺得吃麵包、意粉太casual，那就要穿過餐廳中央的「山洞」，洞內牆壁上畫滿北海道原住民阿伊努族的靈熊圖案，引領大家走到餐廳第四部分——淳吟．峠。「山洞」另一邊是舒適時尚的用餐區，以及一個偌大的開放式廚房，這裏亦是料理長下地敦的表演舞台。

來自沖繩的下地敦入行25年，曾在六本木名店田舍家工作，服務過不少重量級名人，包括湯告魯斯、里安納度狄卡比奧及美國前總統特朗普夫婦。他最擅長爐端燒，例如以特製高溫油紙包裹厚岸蜆、金目鯛、舞茸菇及昆布等材料，加入日本葡萄白酒、鰹魚高湯、牛油、檸檬、蒜片，在席前高溫燒煮，客人可以近距離聞到食物的香氣，又可以直接和大廚交流。

如果想享受「總統級」的美味，除了散點，建議你試試爐端燒Tasting Menu（8道菜），每位$980起，其中八味豚足燒絕對是必食。坊間很少見以豬手做爐端燒，下地師傅特地挑選了十勝豚的前蹄，脂肪較多，口感更彈牙。他先將豬手去毛，再以蒜頭、味醂、白豉油等慢煮4小時至入味，最後放上燒爐將外皮烤香。皮香肉嫩，充滿彈性，骨膠原滿滿。

法式關東煮 獨家「芝」味

他亦拿手利用日本食材結合西式煮法，做出精緻的西日料理。店中九成食材來自日本，再加上大廚的心思，做出獨家滋味。例如關東煮，下地師傅以法式洋葱清湯為基礎，加入昆布鰹魚等煮成濃湯，再加番茄、西蘭花、宮崎腸、薯仔、蘿蔔等菜蔬，熬成不一樣的法式關東煮。上枱時刨上巴馬臣芝士，比平常吃到的，味道更豐富香濃。

慢煮鵝肝芝士 妙用豆腐減膩

值得一試的還有慢煮鵝肝芝士，鵝肝肥膩，下地師傅就以9:1分量，加入小量北海道豆腐，以60℃慢煮2小時，減去飽膩，又增加幼滑。之後綴以黑松露忌廉芝士，伴上以余市白酒、清酒煮過的青森青蘋果。建議先嘗半件原味鵝肝，再蘸伴碟的黑醋醬汁吃餘下半件，然後吃一件蘋果，味道果然細緻優雅，與酸酸脆脆的蘋果非常配合，適合配支清酒，慢慢品嘗。

■八一蔵

地址：堅尼地城卑路乍街84號 Imperial Kennedy商場1樓全層

查詢：9634 1831

註：另加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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