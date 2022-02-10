與情人歎火辣蟹肉饅頭

【明報專訊】情人節大多聯想到燭光晚餐，其實只要和愛人在一起，不一定要吃燭光法國菜才浪漫。今年想找些新意的話，不如試試灣仔的JOM。這家主打傳統正宗新加坡菜的餐廳，擅長自製各式醬料，味道獨特。在2月12至14日期間，更推出5道菜情人節套餐，性價比甚高，2位用才$520，且全日供應，方便隨時甜蜜撐枱腳。

餐單由大廚精心配製：先來口感軟糯的自家製水粿，這種新加坡的流行小食，用米漿製成，有點似白色缽仔糕，配上葱花、蝦米、店家自製參峇醬和酸酸甜甜的醃菜脯，米香綿綿。另一道前菜是辣椒蟹饅頭，新加坡辣椒蟹一向出名，將鮮嫩的蟹肉配上特色冶味醬料放在炸饅頭上，外脆內軟。還有包着豬腩肉、蝦、馬蹄及蘑菇的五香肉卷，蘸甜酸醬吃，很是開胃。

主菜方面，可選富有娘惹風味的招牌南洋燒雞或者馬來紅咖喱雞，燒雞香口；咖喱香濃，同樣令人垂涎。最後以煙韌的九層糕和Shirley Temple作結。九層糕香甜軟糯，如同甜蜜蜜的愛情滋味，加上無酒精的雞尾酒，是完美的情人大餐。●

JOM

地址：灣仔大王東街7號地舖

查詢：6426 3084

營業時間：堂食上午11:00至晚上6:00；

外賣上午11:00至晚上9:00

網站：www.eatjom.com

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