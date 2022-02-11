港九新界超班精選 菜式選擇多 鑊氣兩餸飯鵝腸炒蜆有得揀

滋味兩餸飯：上圖為鹵水雞髀、欖菜肉鬆四季豆兩餸飯，雞髀入味，鹵水香而不鹹，四季豆經走油後翠綠爽口；下圖為鹹蛋肉餅及菠蘿咕嚕肉兩餸飯，肉餅採用新鮮豬肉夠鮮味，咕嚕肉的酸甜汁含梅子酸甜味。（各$34，送例湯或冷熱飲品，堂食外賣同價，合發美食）（黃志東攝）

權發小廚堂食兩餸飯分3格，飯和餸菜不會混在一起影響味道。圖中為生炒骨（左）和魚香茄子（右）。（高質商務兩餸飯$36，堂食外賣同價）（林靄怡攝）

【明報專訊】兩餸飯不是新鮮事，1960年代已出現於工廠飯堂，味道一般卻實惠大份，客群主要是藍領、基層和學生，長年有「頹飯」等稱號。然而，在過去兩年疫情「育成」下，兩餸飯無論在菜式、味道都大幅提升，更遍地開花，光是油尖旺區已有超過30間兩餸飯店，客源擴展至白領、中產家庭等；甚至連社交平台都出現「香港兩餸飯關注組」，會員突破5萬，並製作「香港兩餸飯地圖」！關注組版主Andrew指好的兩餸飯固然要經濟實惠和夠大份，但最重要即使是外賣，仍然要有食住家飯的感覺。以下介紹的兩餸飯遍佈港九新界各區，梗有一間喺左近。

兩餸飯掀起熱潮，從「香港兩餸飯關注組」製作的「香港兩餸飯地圖」，可見港九新界分佈大量兩餸飯店。港島區相對較少，以灣仔區較集中；較出名算是鰂魚涌的香港人兩餸飯，每日供應12款菜式，鮮茄洋葱豬扒、魚香茄子炒豆角等均大受歡迎，可配飯或米粉。

九龍區的兩餸飯店則遍地開花，Andrew指以油尖旺區和深水埗區較多，各有逾30間。油尖旺區算是兩餸飯激戰區，較為人熟悉的有以實惠和大份作招徠的三洋美食和佳記美食。另有走較高質的喜洋洋美食，其兩餸飯售賣約30多元。不過論近來最有話題的，應是去年10月尾登陸油麻地的權發小廚，每日午市晚市均有長長人龍。

說起權發，大家或會聯想起以熱炒小菜出色的權發飯店。權發小廚的確是源自1987年開業的權發飯店，後來集團在筲箕灣、銅鑼灣、柴灣等地開設權發海鮮酒家。20年前曾在飯店兼賣兩餸飯，後來在西灣河和荃灣開設以兩餸飯為主的權發小廚，去年10月荃灣店搬至油麻地現址。

油麻地小菜級「頹飯」 日賣逾千份

權發負責人之一Kitty表示，飯店和酒家於去年全線結業，10月正式轉營為兩餸飯店，每日鮮製，由早上10時半至晚上10時提供20至30款菜式。八成菜式為昔日權發的菜單，招牌菜如黃金蝦、豉椒炒蜆及豉椒味菜鵝腸，不定期限定供應，吸引到昔日熟客專程來碰碰運氣。Andrew指出在權發小廚之前，大家從沒想過兩餸飯可以吃到鵝腸、炒蜆這些小菜館的餸菜 ，的確為兩餸飯殺出一條新路。

炒菜心加韭黃爽口 必食掛汁黑醋骨

現時權發人氣極盛，每日賣逾千個兩餸飯。記者走進權發的廚房，看見單是備料已經十分驚人，如茄子用100斤以上、金沙骨逾300磅等。雖然賣兩餸飯，但小菜精神不變，煮法按傳統小菜為主，味道亦較一般兩餸飯店更勝一籌。如菜心炒牛肉以舊式做法加入韭黃，炒香的菜心無草青味，翠綠爽口。魚香茄子的茄子切好走油，保持色澤和不易煮爛，與新鮮絞豬肉、鹹鮫魚粒等材料兜炒，帶出魚香。黑醋骨是為油麻地分店而創作，將炸金沙骨肉拌勻含山西陳醋的秘製黑醋汁，有掛汁效果，酸而不膩，屬必食推介。而堂食碟或外賣盒均有間隔，餸菜之間不會混合，免影響本身味道與賣相。

元朗「住家菜」 鹹魚煎肉餅彈牙有肉汁

至於新界區又有什麼好選擇？大埔的玲瓏巧點功房受網民熱捧，元朗則有高質隱世的兩餸飯店合發美食。店主易氏夫婦經營茶餐廳20多年，今年1月初轉戰賣兩餸飯，先生負責烹調，太太負責舖面和備料，西芹、四季豆更由人手「搣絲」，一點不求其。易先生於1978年入行，在以廉價扒餐聞名的美而廉餐廳出身，他炒出來的餸菜講求鑊氣，味道適中，甚有住家菜風味。現時合發每日提供20多款餸菜，欖菜肉鬆四季豆、菠蘿咕嚕肉、蒸或煎肉餅、蒸餸等均是人氣菜式。

記者實試合發的兩餸飯，整體味美，吃出食材原味。肉餅使用新鮮絞豬肉，經人手搓製及撻過，肉嫩多汁，煎肉餅更加入泰國頂級鹹鮫魚，入口香脆，有鹹香卻不死鹹，厚件彈牙有肉汁，極力推介。煎豬扒由美而廉食譜改良而成，以秘製調味醃製，每塊5安士，煎香後不覺油膩。咕嚕肉使用脢頭肉，酸甜醬汁加入梅子，酸甜味適中溫和，咖喱雞採用馬來西亞咖喱膽，加入椰奶，特別有椰香。

● Info

權發小廚（油麻地店）

地址：油麻地彌敦道513號泰和商業大樓地下

fb：kuenfat.restaurant

合發美食

地址：元朗民合徑8號幸福樓4號地下

查詢：3483 5556

fb：HopFatFood

香港兩餸飯關注組

網址：bit.ly/3JfCjh6

香港兩餸飯地圖（兩餸飯關注組製作）

網址：bit.ly/3rA2oBw

文：陳麗斯、植蔚卿

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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