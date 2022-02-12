動動手指 鮮菜餸包送上門

包羅萬有有機蔬果盒，有10多款有機蔬菜及5款水果。（$458，快樂家庭網上店）（受訪者提供）

【明報專訊】本港菜源緊張，市民轉戰網購。一站式網上買餸平台Jou Sun是熱門網店之一，他們和本地多家有機農場及進口商合作，供應本地有機蔬果、外國蔬菜、肉類、海鮮等鮮貨。另外，蔬菜統營處及魚類統營處也推出「本地魚菜直送」手機應用程式，大家可以用Apps一併購買新鮮蔬菜及海產。

「快樂家庭網上店」則供應本地有機蔬果，逢周三及六送貨，例如新界有機甘筍、有機士多啤梨，以及世界各地的無添加產品；亦可考慮「好生活」等網購平台購買外國菜，或在日本大型網上超市Oisix選購日本新鮮蔬菜。

無「飯」家庭要在家居檢疫期間歎住家菜，餸包是首選，只需跟足指示烹調即可。東華三院旗下社企「CookEasy煮餸易」、由家庭主婦主理菜式的社企「妳想煮意Festyle」等，均有推出家常菜餸包、餸盒。

如果連煮也不想煮，加熱真空即食餸包則是你的選擇。米芝蓮名廚Olivier Elzer有份創辦的O Chef Lab帶來傳統法式慢煮美食急凍餸包；米芝蓮必比登推介麥文記麵家旗下品牌蝦妹也推出醬油豬手、古法秘製牛腩等真空急凍包，不愁沒有好選擇。

■Jou Sun

網址：www.jousun.com/ch

■快樂家庭網上店

網址：happyfamilies.hk/tc

■本地魚菜直送

手機應用程式：本地魚菜直送

■麥文記麵家

fb：MakManKeeNoodleShop

■O Chef Lab

網址：ocheflab.com

註：以上網店及手機應用程式均設送貨，單一購物滿指定金額可免運費，因應疫情緊張，按情况送貨交收，詳情可自行向網店查詢

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