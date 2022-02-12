香草、葱根部置水中延保存期

【明報專訊】疫情嚴峻下有人會選擇一次過購買一周食材，減少外出，食養導師岸本何穎怡（岸本太太）教路如何善用及保存食材。先說蔬菜，她建議葉菜類在購買頭2天內食用，根莖類可保存更久。吃不完的蔬菜，大致上可汆水1分鐘後瀝乾水分，保存在密實袋，置於冰格保存，惟菜葉類需汆水後在冰水降溫。烹調前改放在 4℃雪櫃解凍。葉菜類翻煮後的味道略遜，建議打碎成湯；菠菜味道較佳。而甘筍、南瓜等根莖類、豆類、瓜類可加熱烹調，或打碎成湯。她亦建議另一個保存方法，將香料、葱、生菜的根部置於水中，菜葉會繼續生長，並可將保存時間延長至1星期左右。

至於肉類，她教路按1或2人分量，分成數份，每份用保鮮紙包裹，再放進密實保鮮盒，置於冰格保存，保鮮盒可阻隔和減少肉類的雪味。若購買的肉類要隔幾日後食用，岸本太太建議先醃好保存，有助肉入味之餘，烹調時亦可減省醃肉時間。她表示可使用乾爽的調味料如：鹽、胡椒粉、咖喱粉醃肉後放進密實袋，冷凍保存數日，解凍後用焗爐或氣炸鍋烹調。魚鮮亦可醃製保存，她說日本人常用以味噌醃三文魚柳、銀鱈魚柳後放進密實袋，急凍保存3至5日，烹調前，在緩慢的水喉水下解凍。

她指在居家檢疫期間要吃得好，首先要由食材和調味着手，選無農藥有機菜，以及無添加的調味料，例如是九龍醬園的天然發酵醬油，「正因為是煮給自己吃，才要對自己好些，吃得更好」。

■岸本家媳婦

fb：KishimotoHoWY

[飲食]