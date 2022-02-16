重新裝瓶 改宣傳路線 干邑飛甩老套 進攻精品界

初號作品：Jean-Luc Pasquet Lot 83 Petite Champagne算是本地酒界的其中一股生力軍，這批1983蒸餾的干邑是獨立裝瓶品牌Spiritus去年底推出的初號作品，有豐富的乾果香氣和平順的口感，不輸大品牌的作品。（Spiritus提供）

酸甜吸引：Jean Grosperrin Moût Muté au Cognac Cuvee 3是比較有趣的干邑地區副產品，將干邑加進當年正在發酵的葡萄汁中，再繼續陳年，雖然也有17.5%的酒精度，但糖度較高，冰鎮後酸甜而吸引，就算不太喜好烈酒的朋友相信也能夠接受。（The Whisky Library提供）

酒標亮眼：Jean Grosperrin N°91 Bons Bois是由The Whisky Library推出的Dessert Series，單看外表已經比平常的干邑作品搶眼，暫時已推出的兩款都是以酒標上的畫作貼切地形容酒瓶內包含的味道，受不少女飲家青睞。（The Whisky Library提供）

破格系列：來自Grande Champagne地區老品牌的Pierre Ferrand Renegade Barrel N°3 Jamaica Rum，這系列的做法比較破格，除了去年推出這款使用品牌旗下Plantation Rum酒木桶作二次熟成的作品，之前亦曾經嘗試用Sauternes甜酒桶和栗木桶。（品牌提供）

Héritage René Rivière Lot 1906 Borderies：實在難以想像香港會有酒吧買下一整批1906年蒸餾的干邑白蘭地，Héritage René Rivière Lot 1906 Borderies總共只能裝瓶44支，能夠品嘗一口第一次世界大戰以前的歷史味道，是相當浪漫的一個體驗。（House Welley Bar提供）

【明報專訊】Cognac干邑白蘭地，相信大家即使對它不太熟悉，也從小到大在各種宴席中見過它的身影，先不說1970、80年代鋪天蓋地的廣告宣傳，港產片中的上流人士誰不是拿着琥珀色美酒交杯換盞？似乎這飲品已跟喜慶、身分等詞語直接畫上等號，香港更一度成為全亞洲白蘭地消耗量最高的地方。可能在大家印象中，干邑是用來招呼長輩的東西，但你可曾知道，原來近年這款烈酒也出現愈來愈多不同的發展？

先為大家略為介紹什麼是干邑。首先白蘭地是以水果製作的烈酒，在不同國家或者內地都有生產這種酒類的酒廠，但干邑地區是法國僅有3個AOC產地認證的白蘭地產區之一，只有位於法國西南面近海的Charentes行省其中6個地區的作品才能被稱作干邑，並且在生產細節和原料都有着嚴格指引，像平常我們說到的VSOP或XO就是有關年份的分級。而大品牌的干邑跟威士忌中的Blended類似，融合很多不同莊園的原酒，甚至在某些大品牌的釀酒師眼中，未經調配的作品都只能稱作「生命之水」（Eau-de-vie），而不可冠以他們品牌的名字。其實種種規定就是再多篇幅也說不完，所以我們還是回到正題，到底這個如此守舊、甚至我們會認為有些「老套」的產業，在近年有了怎樣的變化？

當然干邑在生產上的堅持與保守，並不會一夕之間就突然翻轉，即使有人嘗試以其他酒桶為干邑過桶也只屬少數，但在推廣方面，卻的確花多了不少工夫。像Hennessy、Martell、Rémy Martin等大集團，近年也不時和各個範疇的藝術單位推出外貌更有話題的聯乘作品，又或開設大型Pop up store為品牌和干邑這種烈酒宣傳。在飲用方法上，也開始發掘其他不同的可能，在廣告宣傳上亦採取更年輕的觀點切入，這些改變，都是為了向新一代重新介紹這具數百年歷史的烈酒。

新推廣角度 配搭朱古力或甜品

本地烈酒商The Whisky Library亦有代理部分精品干邑品牌，除了引進更多不同的選擇，也不定期舉行一些白蘭地品酒會、以干邑為主題的雞尾酒推廣，甚至去年也嘗試舉辦一些如朱古力或甜品跟干邑的配搭活動，相信比起單單在飲宴上看到的一瓶瓶烈酒，更容易令人感興趣吧。

至於一些國外聞名的獨立裝瓶品牌，雖然可能主力還是放在蘇格蘭威士忌方面，但近年也有不少開始嘗試挑選一些其他類別的佳作，在飲家圈子內甚至為這些烈酒創作了一個新字眼：Malternative，就是形容給飲家麥芽威士忌以外的另一些選擇。像Whisky Agency、Samaroli、Maltbarn等大家可能認識的威士忌裝瓶商，在近年也推出不少干邑，甚至Armagnac、Rum等酒類也包括其中。歐洲知名的烈酒展The Whisky Show，在近年也舉辦了以精品作品為主打的分支Cognac Show。

當你以為香港沒太多人留意干邑的時候，其實已有不少威士忌愛好者留意到這些較偏門的作品。像去年底由我身邊幾個威士忌酒友成立的獨立裝瓶品牌Spiritus，第一款推出的作品竟然是干邑！負責人之一Stanley表示：「雖然我們本身接觸威士忌為先，但隨着市場對威士忌追求愈發熱烈，要找到一桶合心水的好酒無論在機率或成本上都殊不容易。相反，單桶干邑同樣每一桶都有其獨特之處，卻像一個未被發掘的寶藏，所以我想嘗試介紹一些性價比高的作品，跟大家一起細心品嘗。」

百年前作品 口感複雜中帶清新

向來以精品為主打的威士忌吧House Welley Bar雖然最初幾次專屬包桶都是蘇格蘭威士忌，但在去年推出了首款干邑，更是很多國外收藏家都極力追捧的神級作品，共同創辦人之一Eric說這是一個機緣巧合的結果，他說：「本身我與干邑裝瓶商Malternative Belgium創辦人Pieter Knapen份熟好友，而且非常欣賞他挑選的干邑與主流不同，有次閒談間他透露有一瓶於1906年蒸餾的作品，雖然在1983年轉到了名為Dame-Jeanne巨型玻璃瓶中封存，但過百年前蒸餾的作品實在令人極感興趣。Borderies產區除了是6大干邑產區中最小的，其出品亦普遍有着鮮明的堅果風格，喝過樣本之後，當中豐富的花果香氣令我為之驚歎，不但沒有過度熟成，絲綢般的口感除了複雜，竟然還帶出少許清新的感覺。」

其實不止他們，業內還有很多很多追求美酒的飲家，在為自己、也為大家默默發掘更多精彩的作品，所以不要一口就斷言「干邑只有老人家在喝」！

● Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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