為抗疫生活打打氣 潮牌下午茶禮盒 小確幸外送

精緻甜點——花園裏的花、蝴蝶角色作甜點裝飾，包括迷你法式蛋白檸檬撻、迷你紐約芝士蛋糕、特濃朱古力百利酒盆栽蛋糕及粉色系馬卡龍。當中別致的盆栽蛋糕（右圖），真有如吃瓦片感覺，內層蛋糕軟熟帶濃郁朱古力酒香，食用花點綴，實在IG-able。（黃志東攝）

迷你法式蛋白檸檬撻——輕盈的蛋白霜上的蝴蝶圖案白朱古力牌，猶如蝴蝶在棲息，清新refresh，好有春天氣息。（黃志東攝）

秘密花園主題英式下午茶外賣禮盒——春日系甜點包括迷你法式蛋白檸檬撻、迷你紐約芝士蛋糕、特濃朱古力百利酒盆栽蛋糕、馬卡龍及英式鬆餅，外賣版加入招牌星球窩夫。鹹點保留法式香蝦芝士酥盒及意式番茄伴水牛芝士多士，基於食物保質考慮，外賣版以煙三文魚迷你鬆餅及青瓜雞蛋三文治來代替香煎帶子配金箔黑魚子。飲品提供精選茶包選擇。外賣禮盒需3日前預訂。（$568/兩位用，配精選茶包）（黃志東攝）

秘密花園主題英式下午茶——第1、2層是精緻的甜品，包括迷你法式蛋白檸檬撻、迷你紐約芝士蛋糕、特濃朱古力百利酒盆栽蛋糕、蜂蜜蘆薈鮮芒果布甸、士多啤梨朱古力吉士撻及馬卡龍。第3層的鹹點有香煎帶子配金箔黑魚子、法式香蝦芝士酥盒及意式番茄伴水牛芝士多士。不少得原味或提子英式鬆餅，配以士多啤梨果醬及clotted cream。（$688/兩位用，配茶及咖啡；加$20配精選花果茶）（黃志東攝）

【明報專訊】疫情下，傍晚6時成了食肆堂食的分水嶺。在6時前的午後時空，有高級餐廳開拓early dinner來維持生意；而以英式下午茶為signature的餐廳則變陣應對，或把下午茶3層架包裝成3層外賣禮盒，或把下午茶時段前後延伸，繼續供應本應讓人優哉游哉的茶點時光，為抗疫日常之下帶來一點小確幸。

「西太后」工作枱 招牌圖案茶罐打卡

香港將英式下午茶文化發揚光大。國際著名時尚品牌Vivienne Westwood多年前在尖沙嘴開設Vivienne Westwood Café，是時裝店與生活館模式的合併，之後遷到銅鑼灣現址。

英式下午茶一直是餐廳的焦點，疫情前吸引不少日本遊客來朝聖。餐廳內到處都是打卡位，像擺放在模擬時裝展天橋上的「西太后」Vivienne Westwood工作枱仿製品，還有由數十個招牌圖案茶罐組成的巨牆，可算是向愛喝茶的西太后致敬，以及參照她靈感泉源的英國博物館The Wallace Collection來設計的廂房，均是下午茶打卡的最佳背景。

秘密花園為題 一口吃掉可愛「盆栽」

作為潮流品牌，其下午茶自然也要換季。春天是花花世界，餐廳以秘密花園作為今季下午茶的主題。悅目的食用花與蝴蝶圖案朱古力片，點綴了迷你法式蛋白檸檬撻及法式香蝦芝士酥盒；花盆造型的特濃朱古力百利酒盆栽蛋糕，賣相精緻可愛，連「盆」都可以吃。難得下午茶也提供素食版，將鹹點的葷食改為素食；不過甜點依舊有蛋、奶及魚膠成分，純素者未必適合。咖啡與茶的選擇眾多，如伯爵茶、English Breakfast、Darjeeling都選用有機茶葉，除了一般意式奶啡，也有黑糖薑拿鐵、玫瑰拿鐵等特色口味；另可升級一嘗新鮮冲製的花果茶，或與同行友人乾一杯Philipponnat Royale Réserve Brut香檳。

這款下午茶同時也首次推出外賣版，將下午茶3層架演變成3層禮盒。手挽繩配左右開箱式設計，概念源自中式嫁女餅禮籃。紅色紙質禮盒上綴以燙金立體品牌標誌，既寓意幸福喜慶又華麗得體，不愧為潮流品牌。由於要因應保鮮狀態，外賣版的茶點款式與堂食版稍有不同，建議自取後2小時內享用。外賣同樣供應素食版，不過飲品只有精選茶包選擇，暫不設咖啡之選。能夠在餐廳內享用兼打卡，固然美滿；外賣回家品嘗，只要當下心中自在，又未嘗不可。

■Vivienne Westwood Café

地址：銅鑼灣百德新街27至47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

外賣預訂（需於3天前預訂）：online.modamiahk.com/tc/vwteaset

領取時間：下午1:00至5:00

查詢：2799 5011

文：陸悅

編輯：王翠麗

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