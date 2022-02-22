「下欄」雞頭、牛骨髓化成寶 客家菜樸實鹹香 「叉電」佳品

樸實美味——客家菜用料樸實，重鹽重油，雖沒有精緻擺盤，但經濟實惠的簡單美味卻虜獲不少人的心。圖前中為牛骨髓燜三鮮（$128），骨髓口感滑嫩綿密，配上蠔油芡汁可口非常；後左是自家製手打魚丸湯（$98），鯇魚魚肉雖不及海魚彈牙，但肉質軟腍，深受上了年紀的老顧客喜愛。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】都說粵菜清鮮，其實又不盡然。瞧瞧眼前的客家菜單，煎釀豆腐、豆豉豬肉鉢、梅菜扣肉，哪個不是又鹹又香？常說客家人刻苦耐勞，在山區生活自然要吃多些食物補充體力。物資匱乏的環境亦培養他們毫不浪費的美德——從富庶人家不吃的「下欄嘢」，到常見的雞蛋豆腐、豬肉家禽，充滿堅毅精神的客家人用雙手把食材化做桌上一道又一道價廉物美的美食。踏進客家館子，做好起碼吃2碗白飯的準備吧！

有研究飲食文化的台灣學者歸納客家菜的味型：鹹、香、肥。有指以前客家人為逃避戰亂，遷徙至福建、廣東、江西的交界生活，該地多為山區，生活十分艱苦，刻苦耐勞的客家人用重鹽的食物來補充辛苦過後身體所需的鹽分，而油水也有助補充體力，香噴噴的菜餚配上一大碗米飯，立即為疲累的身軀「叉電」。

山區物資貧乏，富庶地區嫌棄的「下欄嘢」在客家人眼中都是寶。豬肚尖與酒糟同炒，化為比鮮魷更爽脆的美味；雞頭、雞架用來熬湯，雞腸與蒜頭、芹菜爆香就成了上佳的下酒菜；口感綿密的牛骨髓更易處理，放大量蠔油調味，變成一道道味濃廉價的雜燴。菜式是否上得了枱面，從來不是客家人的關注重點，只要美味、能吃飽肚子，就是他們的絕妙佳餚。因此客家菜就是「大件夾抵食」的代表，傳統客家餐廳如泉章居、醉瓊樓早在1950、60年代已供應經濟實惠的碟頭飯，滿足一眾需要大量體力勞動的工人。

大圍的客家菜館港興大飯店老闆劉重光，正是在泉章居出身的廚師。劉重光來自廣東梅州的客家村落，在泉章居掌勺20多年，1988年在大圍自立門戶。「牛骨髓、蛋角豆腐煲、鯇魚丸，都是婚嫁一定有的菜式，骨髓以形補形補腳骨力，魚丸象徵團團圓圓；豆腐煲沒有特別意頭，但是家家都會吃的經典菜。」宴席也用家常菜招待，客家人的樸實可見一斑。

鮮香蛋角豆腐煲 自家高湯猛火熬

蛋角豆腐煲是記者最愛的客家菜式之一——豆腐、雞蛋加上嫩滑豬肉碎，既便宜又有營養。豆腐挖空中心，釀入豬肉餡後煎至半熟；蛋角的做法亦簡單，蛋皮包入肉碎、魷魚粒、蝦米、馬蹄，最後把蛋角與豆腐放入煲仔以高湯猛火燒滾，加一把生菜就完成了。記者走進廚房偷師，只見爐灶上的蛋角煲咕嘟咕嘟冒泡，高湯順着煲邊流下來，雞蛋香氣傳入鼻孔，霎時胃口大開。

品嘗豆腐煲的最佳時機，是剛從廚房端出來、冒着熱氣時。口感偏實淨的豆腐又鹹又香，吸滿湯汁的蛋角形狀酷似金元寶，鹹鮮合一，手剁肉碎有嚼勁，像極了媽媽在家做的味道。「上湯是每天用雞、豬熬，另外還加了魚湯，當然正啦！」劉重光在旁邊笑說。客家人還喜歡在豆腐煲內加入黃豆墊底，更添鮮味，配2碗白飯也不為過。

少見綿滑牛骨髓 裹滿蠔油燜三鮮

第二道牛骨髓燜三鮮，是香港買少見少的客家菜式。中菜裏牛骨髓屬少見的食材，反而西式料理喜愛把骨髓烤到半融伴多士。嫌骨髓重口味的朋友或會問——這又軟又滑的東西會不會腥？劉重光用薑汁辟臊，骨髓毫無異味，配上鵪鶉蛋、紅蘿蔔、雜菇、西蘭花等五顏六色的蔬菜，再加入大量蠔油燜。骨髓主要吃其綿密滑嫩口感，如手指般長的骨髓裹滿蠔油芡汁，不愛「下欄嘢」的人也會喜歡。

手打鯇魚丸浸熟 軟腍深得老顧客心

港人吃魚蛋一定要彈牙，客家卻有軟腍手打鯇魚丸煲。劉重光說，相比其他經典菜式，魚丸不算受歡迎，但常有年老客人拄着拐杖專門來品嘗。淡水魚肉不及海魚彈牙，只落鹽與胡椒粉，手打至起膠。「外面好多餐廳魚丸會落添加劑，咁當然彈牙啦！我們無添加，就是展現食物原味。」魚丸不是大火煮，而是用熱水慢慢浸熟。上桌時，煲內有接近20個乒乓球大小的魚丸，果真「抵食兼大件」。記者試了一口，肉質軟腍，仍能嘗出魚肉膠感，牙力不好也能慢慢咀嚼，難怪大受老人家喜愛。

採訪尾聲，攝影記者忍不住外賣3個小菜帶回家，他小聲對記者說：「這是能每天吃的簡單美味。」以上菜式毫不矜貴，也非什麼創意料理。比起打牙祭的高級美食，這些菜式沒有精緻擺盤，但更讓人愛上它的樸實無華，是隔了一段時間不吃就會叫人想念的comfort food。

■港興大飯店

地址：大圍村南道79至81號地下

查詢：2691 6726

文：沈晴

編輯：林曉慧

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