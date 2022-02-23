Quicknote：收藏傳世佳釀的難得機會

【明報專訊】DFS現在至4月在DFS旗下澳門T廣場新濠天地店舉行第十屆「傳世佳釀」品鑑會，展出包括65家世界知名品牌的葡萄酒、香檳等。雖然因疫情大家不能到澳門，但香港DFS亦同時引入一批美酒佳釀，其中包括Château Mouton Rothschild木桐酒莊垂直年份系列（$65,600），酒莊位於法國波爾多Pauillac Médoc產區，佔地90公頃，屬一級酒莊。此垂直年份系列包含熟陳自2000年、2001年、2002年、2003年、2004年和2005年的陳釀。

DFS亦特別帶來Opus One作品一號系列1989/1991/2001/2013（$31,800），讓大家一次過將收藏來自美國加州標誌產區Napa Valley的4瓶佳釀，其中被James Suckling評為100分的2013年份紅葡萄酒更是Napa Valley的標誌年份酒。至於2009年Tenuta dell'Ornellaia奧納亞藝術收藏系列「平衡」則是年度限量版，每年酒莊邀請一位當代藝術家，以釀酒師針對當年佳釀特質選出的代表詞為靈感，創作符合這主題的藝術品和一系列限量酒標。中國藝術家張洹為此系列特別創作限量大瓶裝專屬酒標，限量100瓶的3L（Double Magnum）瓶身印有孔子肖像及格言，暗示着依年齡增長達到的智慧境界；僅10瓶的6L（Imperial）佳釀更印有「七十而從心所欲不逾矩」十個字。2支1.5L＋1支3L＋1支6L套裝定價為$325,000；另有2支1.5L套裝$55,700。

喜歡香檳的朋友可能對Dom Perignon Rosé Vintage 2005限量版雕塑香檳更有興趣。限量版雕塑僅限110件（$392,000），由藝術家Nicola Formichetti設計，雕塑外形猶如面紗，每瓶限量版雕塑香檳均鍍上鉻合金，精細地以手工塗於纖維和樹脂合金上，呈現複雜的形狀。五彩繽紛的質感由法國最優秀的工匠通過精細手繪實現，每件作品皆獨一無二。所有銷售利潤都將捐贈予支持年輕人健康的基金會。

整理：張曉冬

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