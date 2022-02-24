玩創意法經典菜 酥炸「雀巢」盛香濃芝士

法式牛肉他他配鴨肝醬——牛肉他他分成小份放在酥皮脆片上，加入酸豆、洋葱、芹菜、松露汁、鴨肝醬以及鵪鶉蛋黃，一啖入口，味道豐富，肉香細緻。（$328）（黃志東攝）

法式鵪鶉配鵝肝——鵪鶉腿油封後釀入酥皮中，鵪鶉胸慢煮配雜菜汁，餘下的鵪鶉肉與鵝肝和雜菇製成卷物。小小的鵪鶉以3種做法呈現碟上，盡顯大廚的巧手和心機。（$328）（黃志東攝）

西班牙紅蝦寬條麵——自家炮製的寬條麵顏色橙黃，因為用上意大利蛋，蛋味香濃，與16頭西班牙紅蝦簡直是絕配，以紅蝦頭汁熬成的鮮味醬汁全掛在麵條上，一滑入口，味道豐腴，質地柔韌，非常美味。（$398）（黃志東攝）

番茄水牛芝士配意大利黑醋——Burrata水牛芝士有濃濃的乳香，搭配多汁豐盈的原種番茄和意大利黑醋，用酥皮鳥巢盛載，以食用花點綴，不僅好看，更清爽馥郁，茄香滿溢。（$278）（黃志東攝）

【明報專訊】香港人心多多，連吃頓飯也喜歡多選擇。中環煤氣燈街（都爹利街）就開了一間全新casual fine dining餐廳，既做法國菜，也做意大利菜。總廚關偉聰先後在大公館和Harlan's任總廚，對傳統意、法菜式很有心得。今次坐鎮新店，自然拿出看家本領，將菜式重新演繹。翻看菜單，發現很多意、法經典菜式都在其中，熟口熟面；及至上枱後，原來大廚加入了心思，吃起來又不乏新鮮感。

比如差不多人人都食過的番茄水牛芝士，平時都是切片伴上火箭菜、黑醋之類。今次特地用Filo酥皮切絲酥炸成小雀巢，再將紅紅黃黃的原種意大利番茄切碎伴在雀巢上，再放上乳香綿綿的burrata芝士，淋上黑醋，並以食用花裝飾，清新好吃之外，亦好看多了。又好似法式鵪鶉配鵝肝，大廚就將鵪鶉分拆成3種食法：大腿肉以油封製成酥皮盒；胸肉慢煮；餘下的部分就連同野菌、鵝肝製成鵪鶉卷。3種做法，呈現3款不同口味。酥皮鬆化，慢煮軟滑，鵝肝卷濃香，令人非常回味。

自家製寬條麵 配紅蝦鮮甜

餐廳還會每日自製4款意大利麵條，包括fettuccine、spinosini、ravioli和gnocchi，選用貴價的意大利蛋和麵粉，做出來的麵條顏色橙黄亮麗，質地柔軟而帶韌勁。試過招牌的西班牙紅蝦寬條麵，16頭的紅蝦，夠大隻，而且鮮甜得過分；用紅蝦頭、李子番茄、魚高湯熬成的醬汁香濃鮮美，全部掛在麵條上，一滑入口，鮮甜濃郁。還有以美國焗薯薯蓉和意大利麵粉一比一手搓的薯糰gnocchi，軟糯煙韌，加上乾葱、白酒、牛肝菌、雞油菌炒香，搭配牛油、巴馬臣芝士醬汁，非常冶味，素而不寡，值得一試。

■A Lux

地址：中環都爹利街13號樂成行地庫M2舖

查詢：2663 9938

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