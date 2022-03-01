必食燶邊叉燒 彈牙藍天使蝦餃 星級外賣套餐自由組合

滋味甜品——甜品之一的遠年陳皮紅豆沙（上），採用北海道紅豆，煮出綿密起沙口感，加入15年紅皮陳皮，富陳香。楊枝甘露（下）則混合2種西米，一軟腍，一彈牙，口感獨特。（明閣午市二人套餐菜式）（馮凱鍵攝）

抵食套餐——米芝蓮一星粵菜食府明閣，推出全新限定午市2人套餐。餐前小食或燒味可在4款中選2款，圖後右為至尊蜜汁叉燒和五香燒腩肉。點心6選3款，圖後中為筍尖藍天使蝦餃、瑤柱鮮蝦燒賣和明閣流沙包；還有款式天天不同的老火湯，採訪當日為粉葛鯪魚煲唐排。主菜4選2款，圖中為鮮蘆筍九年百合炒帶子及秘製鹽香雞。飯或麵則3選1款，圖為鮑魚粒瑤柱燴飯，最後甜品3款中選2款，圖前分別為遠年陳皮紅豆沙和楊枝甘露。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】第五波疫情確診數字連日過萬，政府大力呼籲留家抗疫，外賣自然成為無「飯」家庭的首選。偶然想食餐好，滿足味蕾的話，你大可選擇米芝蓮一星餐廳的外賣套餐。有旺角一星級粵菜食府推出二人優惠外賣套餐，不用400元，可自選小菜2款，再包老火湯、白飯、糖水，如此價錢，還等什麼呢？

早前政府宣布限聚令收緊至2人，連帶私人處所禁止2個家庭以上聚會等防疫措施，米芝蓮星級食府明閣（香港康得思酒店）即變陣，在原有外賣自取菜單及外賣自取限定套餐外，上周再新增2位用的限定午市2人套餐，可堂食或外賣自取，外賣比堂食便宜約30元，並使用自然分解物料製造的外賣盒盛載。

脢頭「第一刀」 肥瘦適中腍滑

套餐由明閣行政總廚李悅發（發哥）主理設計，部分菜式選上鹽香雞等現有招牌菜，其中最大特色是餸款「有得揀」。發哥指坊間套餐，大多只限主菜列明幾款菜給你揀，「我設計由小食至甜品（湯以外）也可以揀，自由度較大，照顧不同人的口味」。記者翻開菜單，看見小食或燒味可4選2款，點心6選3款，主菜4選2款，飯或麵則3選1款，甜品3選2款，幾乎整個菜單都可自選心頭好。老火湯只有1款，但每日款式不同，不怕重複。

對「有選擇困難症」的人士，想知道有什麼推介？小食或燒味方面，從芹香馬蹄海蜇頭、至尊蜜汁叉燒、五香燒腩肉和松茸金菇蟲草花4款菜中任選2款。記者毫無懸念必選明閣叉燒──採用脢頭中最細嫩的「第一刀」，肥瘦適中，特別腍滑。師傅使用10多款醃料醃製，燒至微微燶邊，入口少甜有麥芽糖香。點心推介筍尖藍天使蝦餃，採用近年冒起的法國藍水晶蝦（Cristal Blue），日本又名天使蝦，蝦肉特別清甜、彈牙。

黑毛豬東坡肉鬆化 九年百合炒帶子爽甜

主菜首推明閣首本名菜──秘製鹽香雞。單點菜式使用平原雞，套餐則選用本地雞，沒指定品種。雞放進混合20多款香料的白鹵汁，熱浸45分鐘，雞肉又滑又香。西班牙黑毛豬東坡肉也不錯，5層肉與醬汁燜煮2小時，肉質鬆化不膩。想吃得清淡點，鮮蘆筍九年百合炒帶子正合胃口。亮點在於九年百合，入口像水果般爽甜，用來清炒，爽脆清甜。另亦可選飯或麵，鮑魚粒瑤柱燴飯，外表像生炒糯米飯般黏糯，米粒分明，自調鮑汁入味，鮑魚粒和瑤柱帶來咬口。甜品有椰汁抹茶馬豆糕、楊枝甘露和遠年陳皮紅豆沙，3選2款，記者首選楊枝甘露，其選用甜美呂宋芒、泰國金柚，另有2款西米，其中一款西米口感像爆珠。順帶一提，老火湯每天要花3小時以上煲成，採訪當日湯款是粉葛鯪魚煲唐排，款式天天不同。發哥表示，回家用微波爐「叮」或蒸3分鐘至溫熱，不影響原味。

全日限定套餐 和牛面頰富陳皮香

若想簡簡單單，也可考慮由中午至晚上全日供應的外賣自取限定套餐，設2位或4位用，按人頭計有齊白飯、老火湯和甜品，主菜8款中，選2款或4款，推介至尊蜜汁叉燒、富貴鹽香雞，以及帶陳皮香的遠年陳皮和牛面頰。其他有西蘭花鮮菌花枝明蝦球、馬蹄蒸肉餅、蟲草花花雕蒸滑雞、豉蒜京葱爆牛肉片等。另設五香燒腩肉等3款追加菜式。大部分菜式等同堂食例牌分量，只有和牛面頰是堂食的三分之二。吃套餐想回本，首選和牛面頰；其做法、用料和堂食一樣，沒將貨就價。以價錢計，堂食12件原價$488，套餐約有8件估計約300多元，已經追貼2位外賣自取限定套餐價$398，抵食！

■明閣午市2人套餐

供應日期及時間：即日至3月31日，周一至五上午11:00至下午3:00

價錢：堂食$628 / 2位、外賣自取$598 / 2位（包任選2款餐前小食/燒味、任選3款點心、任選2款主菜、任選1款飯/麵（按人頭計2碗）、任選2款甜品、老火湯2碗）

註：堂食另設加一

■外賣自取限定套餐

每日供應時間：上午11:30至晚上8:30

價錢：$398 / 2位（任選2款主菜）、$768 / 4位（任選4款主菜）；套餐包老火湯、白飯及糖水

■外賣自取菜單

優惠：外賣自取（單點）菜單限時8折優惠

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

查詢：3552 3300

文：陳麗斯、胡慧敏

編輯：梁小玲

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