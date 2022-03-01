中環街市$348廚師發辦 帶回家慢慢歎

6款口味——餐廳備有坊間少見的Sake On Tap，供應6款不同口味的清酒，味道比飲慣的樽裝清酒更爽更清新，想知道更多配搭技巧，不妨向駐場的唎酒師請教。（$89起/杯）（蘇智鑫攝）

北海丼——以三文魚子、鮮拆松葉蟹肉和北海道馬糞海膽製成的三色刺身飯，橙紅嫩黃，光看顏色就知有多鮮美，吃一口，果然就是北海道旅行時吃過的味道。（$398）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】疫情下，飲食業正值寒冬。街上人流少，差不多每家餐廳都推出特惠餐留住客人。好似重開的中環街市，早陣子人氣極旺，最近靜下來，位於地下的日本料理店Wako Sake Izakaya就推出優惠價omakase吸客。平時索價800多元的廚師發辦，每日下午3時起，即減價至$348/位，接近四折，而且既可堂食，亦可外賣。

當天飛機貨精挑 壽司手卷即叫即做

套餐包括前菜、味噌湯、5件壽司、3款刺身及1件手卷。分量不算很大，但食材全是大廚由當天飛機貨中精挑出來，港人最愛的三文魚子、拖羅、帆立貝……統統齊備，且每款壽司、手卷都是即叫即做，很新鮮。還未夠喉，可以試試這裏的刺身飯，共有8款，由200多元到400元不等。想冶味點，要選火炙左口魚邊丼，脂香中帶淡淡的魚香甜美。想吃時令，就要點北海丼，以三文魚子、鮮拆松葉蟹肉和北海道馬糞海膽製成，隨着春暖花開，蟹季快完，想留住松葉蟹的鮮甜，就不要錯過。還是心多多的話，乾脆來一碗花の魚生丼，9款時令刺身鋪滿飯面，望見已覺滿足。

Wako Sake Izakaya直營清酒業務，場中設有清酒櫃供應近30款原樽清酒，更有駐場唎酒師幫忙配搭。飲不完全支清酒，那就試試全港少有的Sake On Tap吧！共有6款由日本酒造直送來港的生酒（即是沒有經過過濾、加熱殺菌的清酒）。有的帶蜜瓜果香，易入口；有的帶微炭酸感，有點似波子汽水，很特別又易入口；有的先甘後辛，初初飲到百花香氣，收結時才嘗到酒韻。

■Wako Sake Izakaya

地址：中環皇后大道中93號 中環街市地下G10舖

註：另設加一

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