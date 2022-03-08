優雅潮州菜 名廚手工炮製鮮嫩「玉枕」

玉枕白菜——1980年代備受推崇的潮州手工菜，津白包裹着豬頸肉、鮮蝦、蝦米及香菇，燜浸至入味後再加上芡汁，外形的骰，入口相當鮮味。（$78/位）（蘇智鑫攝）

潮食滿桌——魚露浸花甲（前中，$188）是潮州的冷盤，將花甲浸在已調味的潮州魚露中，肥美鮮甜的花甲肉吸滿魚露的鹹鮮味道，還帶淡淡的香料味道。前右起逆時針方向為潮汕鼠殼粿（$58）、水晶綠豆粿（$58）、梅醬拌海蜇（$168）及炒銀魚仔（$68）。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】潮州菜屬於粵菜的重要菜系之一，位於灣仔謝斐道的正潮樓便主打正宗潮州菜。店內裝潢簡約，當中一幅「五嶽獨尊」風景牆畫更是焦點所在。餐廳主廚陳澤嘉入行超過30年，是內地享負盛名的潮汕名廚，父親及爺爺均是潮菜的知名廚師，自小耳濡目染下，已愛上下廚，27歲時更成為粵東地區首名高級技師（相等於全國最高廚師級別），過去曾多次獲釣魚台國賓館邀請，以傳統潮菜佳餚款待內地及海外的名人政要，包括鄧小平、李鵬、江澤民等。

為了做到正宗潮式味道，陳師傅堅持用潮汕食材及調味料，而且更是由潮汕直送到港，保證原汁原味。翻開餐牌，店中有不少潮州名菜，當中包括老菜脯燉豬肚，陳師傅特意揀選30年以上的老菜脯，配上豬骨及豬肚燉足1小時成燉湯，入口鹹鮮中帶甜味，豬肚燉至軟腍，相當可口，「老菜脯是潮州特產，據指可化痰、去滯、養胃，做出的燉湯清甜外，更被視為食療」！

逾30年老菜脯燉豬肚 魚露浸花甲

潮州盛產海鮮，魚類、甲殼類的品種相當豐富，潮州人愛把鮮魚製成鮮甜嫩滑的魚飯，甲殼類則往往製成冷盤，陳師傅最愛店中的魚露浸花甲，在潮州魚露中加入蒜頭、醬油、辣椒、芫荽等調味料，再放入煠熟的花甲浸泡至入味，肥美鮮甜的花甲肉吸滿魚露的鹹鮮味道，還帶着香料的芳香，充滿潮式風味。

在坊間的餐廳中，較少找到潮州手工菜，陳師傅特意在店中加入手工菜，為潮州老饕帶來驚喜，就如名字優雅的玉枕白菜便是1980年代備受推崇的潮州手工菜之一。嫩滑的津白包裹着豬頸肉、鮮蝦、蝦米及香菇，燜浸至入味後再加上芡汁，外形要做得的骰加上要裹入不同的餡料，可謂極考廚師的功力。滿以為這道菜較清淡，入口卻相當鮮味，有豬頸肉的豐腴口感，又有鮮蝦的彈牙。

店中還有不少潮州甜品及粿，如福果甜芋泥、水晶綠豆粿、潮汕鼠殼粿等，絕對滿足大家的味蕾。

■正潮樓

地址：灣仔謝斐道117至119號 富通大廈地下2號舖

查詢：2185 6718

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