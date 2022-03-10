人氣東南亞美食 外賣免下車取餐

藥膳肉骨茶——藥膳肉骨茶以12種藥材包括當歸、玉竹、甘草、八角、北芪、黨參及紅棗等熬製2小時而成，配料有軟腍入味的一字骨、五花腩、豬肚、粉腸及炸油條，十分滋味。（$168/位）（餐廳提供）

【明報專訊】疫情嚴峻，晚市暫停，不少餐廳乾脆停業，很多美食只能暫時在記憶中回味。你有想念Hotel ICON自助餐廳的喇沙和榴槤甜品嗎？這間在疫情前經常要預早1個月訂位的人氣餐廳——The Market，宣布供應多款招牌菜作外賣，只要早1日上網預訂，翌日就可以吃到，更專設「免下車取餐」方便駕車人士，非常貼心。

冶味黑胡椒炒蟹 辣勁迸發

到過The Market吃自助餐的都知道，這裏以東南亞美食最出名，全因環亞美食主廚李淑光來自馬來西亞，來港前又曾在新加坡文華東方、濱海灣金沙任主廚，味道自然正宗。最拿手的黑胡椒炒蟹，指明要用肉質飽滿的青蟹，加上辛辣刺激的白胡椒、香濃冶味的黑胡椒及四川花椒爆香磨碎，以黑豉油、牛油及蒜頭同炒，單是想起，已覺冶味。另外星洲海鮮雞肉喇沙亦是必食，湯底以蝦殼、蝦頭熬製，加上香茅、南薑、斑蘭葉、辣椒等，風味獨特。配料方面，大蝦、豆卜、魚片等，每條麵條都盡吸濃湯精華，一滑入口，椰香中透出辣勁。

肉骨茶可原煲買 兩款口味選擇

春天乍暖還寒的日子，最好當然來碗暖笠笠肉骨茶。這裏有兩款選擇：湯色淺淡的白胡椒肉骨茶，是新加坡潮州派風味，以馬來西亞砂拉越頂級白胡椒，加上玉竹、當歸、黨參等熬足2小時。而湯色黝黑的藥膳肉骨茶，則是馬拉福建派口味，藥材香濃，適合重口味朋友。如想原汁原味，更可加購砂煲，原鍋買走，與家人一同分享。

餐廳另一秘密武器當然是榴槤甜品，有「榴槤王子」之稱的行政總廚何偉誠把關，不論是急凍果肉，還是榴槤斑蘭卷或是迷你D24榴槤芝士撻都一樣是信心保證，吃得安心又痛快。

■星馬泰外賣盛饌

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈

查詢：3400 1305

訂購網址：hotelicon.zeek.store/?lang=zh-HK

註：1日前預訂，翌日上午11:00至晚上9:00取餐

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